Dar Salim skal spille over for den amerikanske skuespiller Chris Pratt i serien "The Terminal List: Dark Wolf".

Skuespiller Dar Salim har fået en fod inden for i Hollywood, efter at han spillede side om side med Jake Gyllenhaal i actionfilmen "The Covenant".

Snart skal danskeren spille over for endnu en verdenskendt stjerne.

Denne gang er det i en spinoffserie til den populære amerikanske tv-serie "The Terminal List", hvor Guardians of the Galaxy-stjernen Chris Pratt er en af hovedrolleindehaverne.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet Variety.

Serien udspiller sig fem år før "The Terminal List" og udfolder baggrundshistorien for flere af den oprindelige series centrale karakterer.

I spinoffserien, "The Terminal List: Dark Wolf", skal Dar Salim spille karakteren Mohammed "Mo" Farooq, der er en irakisk special operations officer trænet under den amerikanske efterretningstjeneste, CIA.

Ud over Dar Salim er de amerikanske skuespillere Luke Hemsworth og Tom Hopper også på rollelisten.

Dar Salims nye rolle er blot én i en lang række af den danske skuespillers udenlandske projekter.

Han har tidligere spillet med i den populære tv-serie "Game of Thrones" samt i filmene "Exodus: Gods and Kings" fra 2014 og "The Devil's Double" fra 2011.

Derudover er han aktuel i gangsterserien "The Gentlemen", der har premiere i marts.

Herhjemme er den irakiskfødte skuespiller bedst kendt for sin præstation i Underverden-filmene, som han i år modtog den publikumsbestemte EchoPrisen for.

/ritzau/