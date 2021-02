Skuespilleren agerer oberst Salim i programmet "Stjerner i trøjen", hvor 12 kendte gennemgår et militærkursus.

- Hvis jeg skulle bestemme..., begynder Dar Salim.

- ... så ville drømmen være at tage utilpassede unge - sådan nogle, som har begået et eller andet dumt inden for rimelighedens grænser for første gang - og sende dem en måned på militærlejr.

- Der er ingen kære mor, og hvis du ikke gennemfører, så får du din straf. Til gengæld når du har gennemført, så er det dit oneshot til, at det står ikke på straffeattesten.

Den danske skuespiller er vært på det nye Discovery+- og Kanal 5-program "Stjerner i trøjen", hvor det dog ikke er utilpassede unge, som bliver pisket gennem et skræddersyet militærforløb, men derimod 12 danske kendisser.

Listen tæller blandt andet model Oliver Bjerrehuus, podcaster Signe Lindkvist og tv-vært Mattias Hundebøll.

Målet for dem er at komme igennem forløbet som den bedste version af sig selv.

Selv om den stærkeste står tilbage som vinder, vil vedkommende aldrig været nået dertil uden de andre.

De 12 deltagere skal nemlig med fællesskab og sammenhold ikke længere tænke på "mig og mit", men derimod på "vi og vores", når de skal på march, testes i skydevåben og kampsituationer.

- Det er en god måde at teste eksperimentet af på. Hvis man kan med dem her, kan man med hvem som helst, siger Dar Salim og fortsætter:

- Der kommer til at opstå nogle helt andre grundlæggende værdier, når de står i en situation, hvor de skal grave dybt i sig selv og bruge hinanden for at gennemføre.

- De opbygger en form for sammenhold i en tid, hvor alt drejer sig om at være individualistisk - mig-mig-mig, Instagram og alt sådan noget.

Om Dar Salim selv kunne have haft brug sådan et militærkursus, da han var ung, er irrelevant at snakke om i dag, understreger den 43-årige skuespiller.

- Jeg har en relation til det, forstået på den måde at jeg kender alle slags mennesker og kan sætte mig ind i alle slags miljøer, siger han og uddyber:

- Dels er jeg vokset op et sted, som jeg vil betragte som et betonområde, og så har jeg mødt alle slags mennesker i forbindelse med mit arbejde.

- Jeg har lavet film som "Underverden" og serier som "Kriger", og jeg mødes både med hjertekirurgen og med rockeren og suger til mig - ikke bare hvordan systemet fungerer, men også hvordan de fungerer som mennesker.

Dar Salim har prøvet at være i trøjen og har aftjent værnepligt i Livgarden.

Han trak et ret højt måske-nummer, men allerede under sessionen meldte han sig frivilligt.

- Dengang var jeg bare en ung dreng, som var vokset op på Amager, så jeg tog et valg, der handlede om at komme væk fra noget - uden at vide hvorfor - og over i noget helt andet, et andet miljø, fortæller han.

- Jeg var også en rimelig fysisk person på det tidspunkt og trænede meget kampsport, så jeg havde en forestilling om, at militæret måske ville passe godt til mig.

Det gjorde det ikke helt, og Dar Salim var slet ikke i tvivl om, at han ikke skulle fortsætte i uniformen, da værnepligten var slut.

- Samtidig var jeg heller ikke interesseret i at gå i krig, og det er det, man i virkeligheden skriver under på, hvis man bliver derinde, tilføjer han.

Det er over to årtier, at Dar Salim var i trøjen.

Han er uddannet pilot, men stoppede siden for at hellige sig skuespillet.

Kigger man på de roller, han har haft, finder man flere roller som soldat - i Tobias Lindholms Oscar-nominerede dramafilm "Krigen", i tv-serien "Kriger" - og nu som oberst Salim i "Stjerner i trøjen" sammen med sin medvært, "kaptajn" Jacob Riising.

Militærfolkene er dog den helt ægte vare.

- Alle de roller, jeg spiller, har jeg fundet et sted indeni mig selv - inden for egen livserfaring, dannelse, fantasi og research. Men der er aldrig nogen, der tilnærmelsesvis er, som jeg er. Man kan ikke sige: "Det er 50 procent mig og 50 procent rolle". Sådan fungerer det ikke. Det er en symbiose.

- Men den, jeg er i dag, har meget lidt at gøre med, hvad jeg lærte på en værnepligt. Jeg har bygget tusindvis af mursten ovenpå siden dengang.

"Stjerner i trøjen" blev filmet på Bornholm tilbage i august og forløb over tre uger.

Dar Salim lejede et stort hus på øen, så der også var plads til besøg af venner og familie imens.

Hans forældre havde aldrig været på Bornholm, og de tog hans søn med over.

Dar Salim har sin base i København, men arbejder kloden over. Især i Tyskland har han fået fat og er i gang med så mange og lange projekter, at han efterhånden taler sproget flydende.

- Det er dejligt, siger han.

- Det er ligesom, som om jeg er landet der, hvor jeg drømmer om at være. Det er jeg meget taknemmelig for.

- Er historien og manuskriptet godt, og er det nogle mennesker, jeg tror på, så er jeg sådan set ligeglad med, hvilket land det er i, men så tæt på Danmark som muligt.

- Jeg har jo min søn, og det er førsteprioriteten. Noget af det første, jeg får forhandlet i kontrakten, er, at jeg hver anden uge enten flyver hjem eller flyver ham hen til mig.

"Stjerner i trøjen" kan ses på Kanal 5 og Discovery+ hver torsdag.

/ritzau/