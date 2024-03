Dramaet "Vogter" er udtaget til hovedkonkurrencen ved Berlinalen. Det er en kæmpe ære, siger stjerneskuespilleren Dar Salim, der har en af de bærende roller.

Den røde løber er rullet ud på den anerkendte Berlinalen, hvor fængselsdramaet "Vogter" er udtaget til festivalens hovedkonkurrence om Guldbjørnen som den første dansksprogede film i otte år.

Den danske stjerneskuespiller Dar Salim har en af filmens bærende roller og er taget til Berlin for at promovere det danske håb til verdenspremieren torsdag aften.

- At være hernede og repræsentere "Vogter", Danmark og dansk film er en kæmpe ære. Det er jeg enormt stolt af at være en lille del af, siger Dar Salim.

- Uanset om "Vogter" vinder eller ej, er det en kæmpe sejr.

I "Vogter" bliver fængselsbetjenten Eva, spillet af Sidse Babett Knudsen, viklet ind i et moralsk dilemma i mødet med den hårdkogte kriminelle Mikkel, spillet af Sebastian Bull, der sidder inde for mordet på Evas søn.

Stik mod al fornuft bliver hun overflyttet til den sikrede afdeling, som Dar Salim spiller afdelingslederen af. Her afsoner Mikkel, og derfra udfolder sig et højspændt drama om retfærdighed og retsfølelse.

"Vogter" viser, at virkeligheden er langt mere nuanceret og med flere gråzoner, end man lige går og tror, mener Dar Salim.

- Jeg har virkelig levet mange forskellige slags liv, inden jeg blev skuespiller: alt fra pilot til fisker og at komme til et nyt land, siger han og uddyber:

- Jeg har været igennem mange samfundslag og i kontakt med mange slags mennesker. Jeg har enorm empati for de karakterer, jeg spiller, og kan altid finde et eller andet fælles fodslag med de mennesker, jeg møder, siger han.

Dar Salim er født i Bagdad i Irak og flygtede til Danmark som syvårig, hvor familien begyndte deres nye tilværelse på Amager. Efter gymnasiet aftjente Dar Salim sin værnepligt, men endte i en helt anden uniform.

Han havde alskens arbejde - fra kok og lærervikar til bartender og bagageportør for at spare op til uddannelsen som pilot. Men da han ved et tilfælde landede en rolle i en tv-serie efter et par år i cockpittet, begyndte en ny drøm at få luft under vingerne.

Dar Salim har mødt mennesker på bunden og mennesker på toppen og på hver side af loven, og det har gjort, at den mangefacetterede skuespiller ved, at verden ikke er sort og hvid.

Derfor håber han, at filmens temaer vil sætte gang i publikum.

- Retfærdighed optager mig meget for tiden, og jeg synes, det er enormt relevant. Hvad er retfærdighed i disse dage? Mange har en forestilling om, hvad der er retfærdigt, og hvad man selv er berettiget til, siger skuespilleren og fortsætter:

- Jeg håber, at filmen sætter gang i refleksioner over, hvad der er retfærdigt eller uretfærdigt, og om det på nogen måde kan udfordres, siger Dar Salim.

"Vogter" får dansk premiere 12. september.

"Vogter" er den første danske film, Dar Salim har premiere på i år. Der er flere projekter på vej, både i Danmark og internationalt, hvor han senest har hittet i "The Covenant" over for Jake Gyllenhaal. Men den danske stjerneskuespiller høster stadig frugterne fra sidste års store succes.

Tidligere denne måned blev Dar Salim tildelt den publikumsbestemte EchoPrisen for sin præstation i "Underverden II".

Fra scenen takkede han fans og familie - ikke mindst sin søn, Zidane, og sin forlovede.

- Det går rigtig godt både derhjemme og på arbejdsfronten, lyder det fra Dar Salim.

- Jeg er heldig både at have mulighed for at lave danske og internationale film. Man kan ikke rigtig ønske sig mere som skuespiller. Jeg er meget taknemmelig over, hvordan det har flasket sig, siger den 46-årige stjerne.

