Mærkeligt hår, ingen træning og en helt anden garderobe hjælper Dar Salim i ny rolle.

Når Dar Salim hen over sommeren trækker i arbejdstøjet er det i en helt anden slags påklædning, end han er vant til.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt for slagkraftige machoroller i "Underverden" og "Kriger", spiller nemlig en helt anden type i DR's nye dramasatsning "Fred til lands", der bliver optaget på Fyn.

- Jeg vælger som udgangspunkt altid roller, der er modsat dem, jeg før har spillet, og ham, jeg spiller her - selv om han selvfølgelig viser sig at kunne nogle ting - er i udgangspunktet meget anderledes, end hvad man ellers har set mig i. Han er knudemand på en helt anden måde, fortæller Dar Salim.

Serien handler om et lille landsbysamfund, der plages af den psykopatiske Mike, som en gruppe af beboerne derfor planlægger at slå ihjel.

Dar Salim spiller enkemanden Milad, hvis kone er død af kræft. Han er alene med sin søn, som er hans et og alt.

- Jeg har ofte spillet mænd, som er attraktive på en eller anden måde, men det er ham her overhovedet ikke. Han er slet ikke seksuelt aktiv og har ikke været sammen med en kvinde, siden han mistede sin kone for 12 år siden. Så han har slet ikke den der udstråling, og det syntes jeg, er rigtig sjovt at arbejde med, siger Dar Salim.

Det har krævet en fysisk transformation for skuespilleren.

- Jeg har fået noget mærkeligt hår på hovedet og er holdt op med at træne så meget. Der er rigtig meget fysik i at spille sådan en rolle. Tøjet gør også en del, men så handler det også om ens opførsel og den måde, man træder ind i et rum og kigger eller ikke kigger på andre mennesker på, forklarer Dar Salim og uddyber:

- Han er en mand, der lever og ånder for sin søn. Han har lukket ned for alt, hvad der hedder kærlighed og voksenlykke, og så har han en dyster fortid, som han har lukket fuldstændigt ned for, men som han bliver nødt til at dykke ned i igen, og det gør noget ved ham.

Serien "Fred til lands" har også Morten Hee Andersen og Lene Maria Christensen på rollelisten. Den får premiere til efteråret.

/ritzau/