Med en bodegaturné forsøger Humørekspressen at sparke liv i de uddøende brune værtshuse med sin dansktopmusik.

De har turneret rundt i snart fire måneder på landets bodegaer med lyden af 1970'ernes dansktop, der i sin tid fandt masser af liv blandt de brune værtshuses fyldte askebægre, cigaretrøg, grønne flaskeøl og lysende spilleautomater.

I dag lukker flere værtshuse til fordel for natklubber og finere ølbarer, men det har ikke stoppet Humørekspressen i weekend efter weekend at svede sig ud på de små scener med publikum helt tæt på i en rus af skummende øl og røg, der gennem årtier har sat sig i væggene og gjort dem mere gule end hvide.

For nylig vandt Humørekspressen prisen for årets dansktop-gruppe til Dansktop Prisen, hvilket gav bandet, der består af dancehall-ikonerne Klumben og Pharfar, Panamah-guitarist Peter Lützen og børne-tv-vært Chapper, et kort afbræk fra den intense bodegaturné.

Det var en slags kulmination på tre års arbejde, siden de i 2016 fandt sammen og dannede et band.

På deres nuværende bodegaturné slår bandet et slag for værtshusstemningen, kammeratskabet og den gode, frie samtale.

- Der er en tendens til, at mange af dem forsvinder til fordel for mere fancy ting. Bodegaen kan bare noget, som er ret vigtigt for dansk kultur. Det, at vi kan mødes under intime rammer, og man kan ryge en cigaret. Det er ikke så prætentiøst. Man snakker og drikker en øl, siger guitarist Peter Lützen.

- Det er ikke fordi, vi promoverer det der med at stå op mandag og gå ned og drikke på det lokale værtshus. Det er mere: "Hey, lad os mødes en fredag eftermiddag i lidt mere intime rammer end at sidde derhjemme på Facebook", siger Peter Lützen, imens han ruller en smøg og tager en slurk af sin øl i hjørnet på Café Stærkodder på Christianshavn.

Tilfældigvis er det mandag ved middagstid, og der er allerede godt fyldt på bodegaen.

Humørekspressen startede sin turné i begyndelsen af januar og spiller frem til 6. april. Turnéen har indtil videre bragt dem til alt fra København til Skagen, og når de står ude på bodegaerne, er det både ældre og unge mennesker, der tropper op.

De ældre kommer måske forbi for at snuse til, hvad der sker, og nogle af de unge kender blandt andet Klumben og Pharfar fra deres soloprojekter.

- Vi spiller for de autonome og for Dansk Folkeparti, siger Chapper, og Peter Lützen tilføjer:

- Man får virkelig den her følelse af samhørighed med andre mennesker. Man er en del af noget samlet, og det er ellers sådan noget, som kun fodboldlandskampe kan, siger han.

På værtshusene kan man mødes ligeværdigt, mener Peter Lützen. Når folk eksempelvis kommer op at skændes på Facebook, glemmer de, at der sidder et menneske på den anden side af skærmen.

- Folk kan også diskutere på værtshusene, men det er lidt noget andet, når man kigger dem i øjnene, som man er uenig med, siger han.

Humørekspressen blev egentlig dannet for ti år siden, da Chapper og Pharfar havde et satireprogram på DR, hvor ti bands, der alle kun bestod af de to værter, skulle spille forskellige genrer af musik med et godt skud af ironi.

Et af de bands hed Humørekspressen og spillede dansktopmusik.

I 2016 genovervejede Pharfar, om han skulle få liv i bandet igen og gøre noget seriøst med det. Klumben blev inviteret med til at synge på et nummer, og Peter Lützen fik lov at spille guitar.

Da de fire bandmedlemmer først mødtes, gik der ikke lang tid, inden at ironien var smidt væk.

I 2017 udgav de deres første album, og et nyt er på vej til maj.

- Det startede måske lidt ironisk, før vi udgav noget. Det var vores legestue i øveren, hvor vi havde en boldgade, hvor andre ikke kunne lege med. Men det blev meget hurtigt alvorligt, siger Chapper, og Peter Lützen tilføjer:

- Vi fandt ud af, at det der var fedt for os, var den der gamle dansktoplyd, hvor musikken blev indspillet live. Det synes vi lidt gik af fløjten i 1980'erne og 1990'erne, siger Peter Lützen.

På den nuværende turné spiller bandet hver torsdag til søndag og har hviledage resten af ugen.

Der er ingen backstagelokaler, når de spiller på de brune værtshuse landet over. Derfor er det også helt naturligt for dem at bruge tid med publikum, fordi det er en del af værtshuskulturen.

De møder et væld af mennesker, der ude i byerne tager imod dem med åbne arme. Bandet er blandt andet blevet inviteret til fødselsdag næste år hos en fyr i Skagen, ligesom de i Thyborøn besøgte en gut, der havde "sygeligt mange Playstation-spil".

- Vi spillede computer hjemme ved ham. Han havde Virtual Reality og over 100 Playstation-spil.

- Vi har det skidesjovt. For mit vedkommende slutter aftenerne først klokken fem om morgenen. Vi er gode til at feste. Så bliver man hængende på bodegaen, eller også møder man nogle, der inviterer en med op i deres lejlighed, for at man kan se deres akvariefisk, og så bliver man hængende der, siger Chapper.

Øllen og værtshusene hænger for mange sammen med mødet med vigtige mennesker i deres liv, vurderer Peter Lützen.

- Det danske samfund bygger på en blød, behagelig bund af bajere. Det er klart, det er en del af det, siger Peter Lützen, imens Chapper tilføjer:

- Det er lidt ligesom, hvis vi var i krig, så svarer det til vores ammunition, siger Chapper.

Bandet har tre koncertdatoer tilbage på plakaten. 4. april gæster de Aalborg, 5. april kommer de forbi Vejen, og 6. april slutter de af i Ribe.

/ritzau/