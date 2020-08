Sammen har Christian Potalivo og Jannik Tai Mosholt stået bag den populære serie "The Rain". Nu er det slut.

For knap fem år siden fik Christian Potalivo og Jannik Tai Mosholt et af de opkald, man aldrig glemmer. Et af dem, der på et splitsekund ændrer alt.

For Netflix - streamingmastodonten med millioner af brugere i 190 lande - ville gerne arbejde sammen med dem om serien "The Rain".

Som de første i Danmark - ja, faktisk de første i Skandinavien - landede de en aftale med giganten, der så store muligheder i serien om en gruppe unges kamp for overlevelse i en postapokalyptisk verden.

En serie, der den 6. august får premiere på sin tredje og sidste sæson. Dermed kan makkerparret slutte en æra i deres arbejdsliv.

- Da vi startede, var der ikke nogen i Danmark, der havde prøvet at arbejde med Netflix før, så vi vidste jo ikke, hvordan det ville være, fortæller Jannik Tai Mosholt.

- Vi brugte hele første sæson på at være i chok over at være i gang og have præstationsangst. Vi frygtede hele tiden, de ville ringe og stoppe os og sige: "Nå, det kunne I ikke finde ud af". Det var ret hårdt. Mest af alt, fordi vi selv lagde så stort et pres på, siger han.

Katastrofetanker var der rigeligt af hos makkerparret.

- Hvis nu det gik helt galt med os, ville Netflix så ikke arbejde sammen med danskere igen? Og ville det så være vores skyld? Ville vi blive brandet som dem, der ødelagde det hele for alle? Man kan jo bilde sig selv hvad som helst ind, siger Jannik Tai Mosholt og griner.

Men første sæson blev så bragende en succes med 30 millioner seere, at Netflix forlængede den aftale - ikke bare til en sæson to, men også en sæson tre, som altså nu har premiere.

- Da det gik godt med første sæson, var de nærmest mere lettede end os, fortæller Jannik Tai Mosholt.

Efter det kunne både streamingtjenesten og makkerparret slippe angsten. Men det holdt hårdt. Og set i bakspejlet kunne de have sparet sig selv for ret mange bekymringer.

- Jeg ville ønske, jeg havde vidst, at det nok skulle gå. Mange af de hårde og udfordrende ting i sådan en proces er noget, man skaber oppe i sit eget hoved, fordi man er så usikker og gerne vil gøre sit bedste, siger Christian Potalivo.

- Den ro, vi har haft her i tredje sæson, hvor vi har kunnet nyde at køre det i mål, den ville jeg gerne have haft i starten. Så havde jeg nok ikke været så nervøs, siger han.

Men det har ikke kun givet dårlige nerver at skulle lave tv til Netflix. Det har også givet muligheder, de aldrig havde drømt om.

For eksempel har de kunnet skyde nogle optagelser, de ikke havde troet, var mulige.

- På filmskolen får man at vide på første semester, at man aldrig kan starte en scene i manuskriptet med, at der står "Tivoli brænder", for det er der ikke råd til eller mulighed for i dansk film.

- Men i "The Rain" har vi en scene, hvor Tivoli er fuldstændigt forladt, den er helt overgroet, og indgangen er helt smadret. Alt det, vi fik at vide, at vi aldrig ville komme til at kunne, det gør vi nu. Og det er bare virkelig sjovt, siger Christian Potalivo og bliver bakket op af Jannik Tai Mosholt:

- Vi fik lov at spærre Rådhuspladsen af i sæson et. Og Roskilde Domkirke i sæson to. Vi har spærret en motorvej af. Der har virkelig været nogle optagelser, hvor man har stået og fniset for sig selv og har tænkt: "Hvor er det vildt, at vi får lov til det!", siger han.

Noget andet, han aldrig glemmer, er den første reaktion, han fik fra en seer, da første sæson af "The Rain" havde premiere tilbage i maj 2018.

- 15 minutter efter fik jeg en mail fra en fyr i Indien med overskriften: "The Rain, what a pain" ("The Rain", sikke noget bras, red.).

- Han havde set de første fem minutter og syntes bare, jeg skulle vide, det var noget lort. Jeg var rimelig nedslået, men hvor var det også fedt, at der sad en fyr i Mumbai og havde ledt efter min mail for lige at fortælle mig det. Der bliver man klar over, at det er en lille verden, man lever i, siger Jannik Tai Mosholt.

Netop det - at verden er så lille - er en af grundene til seriens succes, mener skaberne.

- Vi slås jo med de samme ting over hele kloden, uanset om man sidder i Mexico, Brasilien eller Danmark, og jeg tror ikke, man skal underkende følelsen af, at verden bliver mindre, fordi vi i højere og højere grad kan identificere os med hinanden, siger Jannik Tai Mosholt og fortsætter:

- Vi har i højere grad også brug for det fællesskab. Det bliver sværere at hade folk og skabe afstand til nogen, man kan relatere til. Og det er essensen af det, vi gerne har villet fortælle med serien, forklarer han.

Nu lakker det så mod enden. Torsdag den 6. august offentliggør Netflix de sidste seks episoder af serien, og fans får endelig at vide, hvordan det hele slutter, og hvem der i sidste ende overlever i den postapokalyptiske verden, hvor farerne konstant lurer, og hvor ingen kan klare sig alene.

For serieskaberne er det et punktum, der bliver sat, men det bliver sat præcis, som de selv har ønsket det.

- Vi har fået lov at afslutte serien på den måde, vi gerne selv ville, og det føles helt fantastisk. Det har gjort det hele endnu federe. For det var den historie, vi gerne ville fortælle. Og det har der været stor opbakning til, siger Christian Potalivo.

Hvilke døre det åbner at lave en serie for Netflix, er svært at svare på, mener makkerparret.

Men om noget har det vist dem, at de ikke nødvendigvis skal til udlandet for at fortælle de historier, de brænder for.

- Jeg havde engang en drøm om at komme til USA og få lov at fortælle historier derovre, og det er ikke, fordi den drøm er væk, siger han.

- Men den mulighed, vi fik her for at lave noget til Netflix, føles som at udleve netop den drøm og udkomme med noget globalt, men stadig bo i Valby og kunne følge sine børn i skole, så man ikke skulle rykke alt op for at jagte et spøgelse i Los Angeles, forklarer han.

For Christian Potalivo har succesen med "The Rain" vist, at der ikke er grund til at holde igen med de store drømme.

- Det har givet os troen på, at der er et publikum til de her "larger than life"-historier. Og der er platforme til det. Og nu kan vi tage eventyret videre. For 10 år siden kunne man ikke lave en serie som "The Rain" i Danmark, men det kan man nu, så vi skal bare beslutte, hvad vi nu vil fortælle, siger han.

