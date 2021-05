Skuespillerne Clara Rosager og Lucas Lynggaard Tønnesen skal tale dansk i en stor international Netflix-serie.

De to danske skuespillere 24-årige Clara Rosager og 20-årige Lucas Lynggaard Tønnesen er netop blevet installeret i hver deres lejlighed i Berlin, hvor de skal bo de næste syv måneder.

Årsagen er, at de begge skal på optagelser til den kommende Netflix-serie "1899", som er instrueret af skaberne bag den tyske Netflix-serie "The Dark", Baran bo Odar og Jantje Friese.

Men alt er ikke som det plejer at være på settet. For selv om det er en stor, international produktion med skuespillere fra forskellige lande, så vil de to danskere ikke skulle bekymre sig om at slå over i engelsk under optagelserne.

Alle skuespillere er nemlig blevet bedt om at bevare deres modersmål, og derfor vil man kunne lægge øre til blandt andet danske, kinesiske, tyske, franske og belgiske stemmer, når "1899" får premiere.

- Det er fedt, at vi får lov til at spille på vores eget sprog, og at man kan lave en tv-serie på den måde i dagens verden, lyder det fra Lucas Lynggaard Tønnesen, der tidligere har spillet sammen med Clara Rosager i den danske Netflix-serie "The Rain".

Under optagelserne til "1899" kommer Clara Lucas Tønnesen og Lucas Lynggaard Tønnesen til at skulle bruge en del tid sammen, for de skal ikke kun indgå i samme serie, men også spille et søskendepar i en dansk og ekstremt religiøs familie.

Året er 1899, hvor familien befinder sig sammen med mange andre immigranter om bord på et stort skib med kurs mod USA. Men da et andet skib pludselig kommer til syne, begynder der at ske foruroligende ting for passagererne om bord.

Det er godt syv måneder siden, at Clara Rosager blev tilbudt rollen i "1899", husker hun.

- Jeg blev mega glad. Jeg var totalt i lockdown. Alt var lukket, og jeg følte ikke, at nogen filmproduktioner i verden var i gang.

- Der var ingen castinger, og jeg tænkte virkelig, om jeg nogensinde kom til at arbejde igen. Så det var fedt, der skete noget, fortæller Clara Rosager, som ud over "The Rain" har fået stor ros for sin rolle i Michael Noers film "Før frosten" fra 2019.

Efter hun havde fået tilbudt rollen, nævnte casteren, at man også overvejede at caste Lucas Lynggaard Tønnesen til "1899", hvorefter Clara Rosager efter eget udsagn udbrød: "Ja gør det, han er fantastisk".

At de to skuespillere har spillet sammen i tre sæsoner af "The Rain", tror Clara Rosager også har haft betydning, da man skulle tage stilling til, hvem der kunne fungere godt sammen som søskende i serien.

- Der er mange ting, der skal passe sammen, og selvfølgelig skal man finde de bedste til rollen, men man skal også vælge to, der kan finde ud af at skabe et bånd sammen som søskendepar, lyder det fra Clara Rosager.

I de kommende måneder får Lucas Lynggaard Tønnesen og Clara Rosager travlt med indspilningerne i Berlin, før den sidste scene efter planen er i kassen til november.

De tør ikke gisne om, hvad deres medvirken kan få af betydning fremover, men går alt vel, er planen at satse på skuespillerkarrieren. På længere sigt drømmer begge også om at prøve kræfter med instruktørrollen.

- Jeg gad sindssygt godt at instruere en dag og har også skrevet noget selv. Men lige nu er det skuespillerkarrieren, jeg sætter fokus på, lyder det fra Lucas Lynggaard Tønnesen.

Clara Rosager og Lucas Lynggaard Tønnesen er ikke de eneste dansktalende personer på rollelisten.

Den danske skuespiller Alexandre Willaume, der netop har medvirket i Netflix-serien "Equinox", samt skuespiller Maria Erwolter vil også være at finde på settet.

/ritzau/