Skuespilleren Kasper Dalsgaard bekræfter over for BT, at han og Natalie Madueño har fået en datter.

Et lille nyt stjerneskud har set dagens lys.

Det danske skuespillerpar Natalie Madueño og Kasper Dalsgaard er nemlig blevet forældre for første gang.

Det bekræfter den nybagte celebre far over for BT.

- Både mor og barn har det fantastisk, og jeg er pavestolt af mine to piger, skriver han i en mail til avisen.

- Det er fantastisk at blive far, tilføjer han til BT.

Ifølge avisen har den 32-årige skuespillerinde og den 33-årige skuespiller mødt hinanden i branchen og har dannet par i nogle år.

Natalie Madueño fik sit store gennembrud i første og anden sæson af DR-serien "Bedrag". Siden har hun medvirket i den danske Netflix-serie "The Rain" og kan næste år ses i anden sæson af "Den som dræber".

Kasper Dalsgaard kan i øjeblikket ses i tredje sæson af TV2 Charlies successerie "Sygeplejeskolen" og er i øjeblikket i gang med optagelserne til fjerde sæson.

