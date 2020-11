Når Michael Falch til januar drager på turné, er det med et nyt kvindeligt medlem i sit band.

Coronapandemien har fået mange kunstnere til at se sig om efter nye muligheder og indtægtskilder. Og en af dem er sangerinden Signe Svendsen, der normalt står på scenen alene, når hun optræder.

Men nu har hun takket ja til at tage med den garvede sanger Michael Falch på turné, når han sammen med sit band - Dét Band - tager på turné til næste år.

Det skriver Michael Falch på Facebook.

- Det er så smuk en gestus af hende at sætte sin solokarriere på pause en tid for at hellige sig Dét Band, og Signe vil give koncerterne et helt nyt præg i forhold til tidligere, forklarer sangeren, der i efteråret udkom med albummet "Forår i brystet".

De to har gæstet hinanden på både scener og sange før samt udgivet duetten "Langsom musik".

Ved koncerterne skal Signe Svendsen også sørge for at varme publikum op, lyder det.

- Som et ekstra bidrag spiller Signe selv ved de fleste af koncerterne et kort sæt, før det bliver tid for mig og Dét Band, skriver Michael Falch.

Signe Svendsen har tidligere været på dobbelt soloturné med Michael Falchs datter, Mathilde Falch.

/ritzau/