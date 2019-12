Mere rock og flere store kvindelige popstjerner står på danske musikeres ønskeliste for næste år.

2019 har været fyldt med nye singler, store koncerter, skinnende priser og hvinende fans for landets musikere.

Men selv om livet i musikbranchen kan føles som en drøm, er der også plads til forbedring.

Læs, hvad en række danske musikere ønsker sig for musikbranchen i 2020.

Peter Sommer:

- Musikbranchen er så dejlig organisk, og der kommer hele tiden forskellige bølger. Lige nu har der været en lang bølge med gangsterrap, og det tænder jeg ikke specielt hårdt på. Jeg glæder mig, til den lægger sig igen.

- Jeg synes ikke, der har været så meget dansk rock på det seneste, så det kunne jeg godt ønske mig noget mere af. Men jeg accepterer, at tingene kommer i bølger. Det er, som det skal være.

Karl William:

- Jeg håber, at vi musikere bliver ved med at bakke op om hinandens karrierer og behandle hinanden ordentligt. At vi kan passe på hinanden og støtte hinanden. Det synes jeg allerede, vi er gode til i Danmark. Der er masser af grupperinger, hvor folk er gode til at hylde hinanden.

Chief One:

- Mit ønske er, at man glemmer de regler og algoritmer, der er i Spotify og streamingtjenesterne og holder op med at spekulere for meget i, om man rammer den og den målgruppe, og hvordan man kan komme på de forskellige hitlister. Det dræber kreativiteten, og på sigt vil det aldrig gøre noget godt for musikken. Så mit ønske er, at folk tænker frit og laver musik fra hjertet.

Christopher:

- Jeg synes, det er svært at finde en balance mellem at udgive singler og album. Lige nu føles det som om, der kommer 20 nye numre ud fra 20 af de største artister hver fredag. Jeg kan jo godt lide det fokuserede arbejde, der ligger bag et album, og hvis jeg kan være med til at gøre albummer lidt mere populære, ville jeg synes, at det var mega fedt.

Ude Af Kontrol:

- Vi vil gerne spilles noget mere i radioen, men det bliver vi ikke på grund af vores tekster. De er for voldsomme, og det derfor, vi ikke bliver spillet, siger de.

Mads Langer:

- Jeg håber, der er en af de unge og meget lovende sangerinder, der har gjort sig bemærket i år, som virkelig får et gennembrud. Det ville være dejligt med nogle flere store kvindelige popstjerner. At bryde igennem kræver hårdt arbejde samt held og timing. Stjernerne skal stå rigtigt på mange niveauer, men jeg synes, der er nogle meget lovende bud på vej.

Sebastian:

- Pop- og rockmusik er meget ungdomsfikseret, det har den altid været, men musik kan være meget mere end det. Den kan være eksperimenterende og differentieret og give oplevelser på mange punkter end jeg synes, den gør lige nu.

- Når jeg hører P3 i dag, hører jeg den samme trommemaskine, som bliver brugt over hele verden på halvdelen af de plader, der kommer ud. Det er simpelthen så kedeligt. Det forstår jeg ikke, at unge ikke gør oprør imod. Pladeselskaberne og radiostationerne introducerer en meget forenklet udgave af musik. Så jeg kunne måske tænke mig lidt mere diversitet, for musik kan give så ufattelig mange forskellige oplevelser.

/ritzau/