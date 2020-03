Snart ruller en kvart million ind på kontoen hos to unge kunstnere med kærlig hilsen fra tre danske royale.

Det er et af de største legater, man som ung lovende kunstner kan drømme om at få, når prinsesse Benedikte, eksdronning Anne-Marie og dronning Margrethe uddeler Dronning Ingrids Hæderslegat.

I år er det balletdanseren Tobias Praetorius og operasanger Nicolai Elsberg, der er de heldige modtagere af 250.000 kroner hver.

Det afslørede prinsesse Benedikte onsdag formiddag på Amalienborg, hvor de to kunstnere var indbudt til en kop kaffe og en kort snak med hendes kongelige højhed.

For prinsesse Benedikte betyder det rigtig meget at kunne give talenterne et skub i ud i verden med en økonomisk indsprøjtning.

- Enhver kunstner har jo drømme, og de har nogle lærere, som de kender eller har hørt om, som det vil være et brændende ønske at kunne få lov at blive undervist af, så de kan blive endnu bedre, forklarer hun.

Og det betaler sig for os i sidste ende, mener hun.

- Så kan de komme hjem og lade os andre høre og se, hvad de har fået ud af det. De er jo sådan set allerede godt på vej, så det er flødeskummet og det sidste prik over i'et, siger prinsesse Benedikte.

Legatet, der gives hvert andet år, bliver uddelt helt i dronning Ingrids ånd.

- Hun havde en stor interesse for kunsten, og hun holdt meget af at gå i teatret. Det var givet noget, hun lærte af min far, som var meget begejstret for det, både opera og dans.

- Min mor syntes, at de unge skulle udenfor landets grænser og dygtiggøre sig og hente inspiration. Det er det, legatet er bygget til, siger prinsesse Benedikte.

For første gang går legatet i år til en kunstner, hvis storesøster har modtaget det tidligere. Balletdanser Tobias Praetorius er nemlig lillebror til Ida Praetorius, der også danser ballet, og som modtog legatet i 2013.

- Det er lidt specielt, at to søskende får et legat af samme slags, og jeg har tænkt på, om der ville der være kritik af det, men det er jo den enkeltes talent, det handler om, og at de så er søskende, det er sekundært. Men det er lidt morsomt, siger prinsesse Benedikte.

Legaterne bliver personligt overrakt af dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og eksdronning Anne-Marie i Tivolis Koncertsal søndag den 26. april.

Samme dag kan man for sidste gang opleve koreografen John Neumeiers balletgalla, der er skabt i anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag.

Det er en forestilling, prinsesse Benedikte glæder sig til.

- Vi er mange i Danmark, der beundrer ham utroligt meget, og min søster er en af de helt store beundrere, siger prinsessen, der mener, at det bliver en helt særlig aften.

- Det gør det helt klart. Det er altid en festlig aften, og vi gør os altid umage med at finde nogle unge og dygtige talenter, som har etableret sig og er godt på vej, som kan få denne specielle gave, siger hun.

Dronning Ingrids Hæderslegat er doneret af Oak Foundation og er i den afdøde dronnings ånd øremærket til videre studier og dygtiggørelse.

