Mange musikere skulle egentlig være på turné, men nu har de fundet en alternativ løsning.

På onsdag skulle sangeren Christopher have spillet koncert i Wuhan i Hubei-provinsen, hvor coronavirusset menes at være opstået.

Faktisk skulle han have tilbragt en stor del af måneden på turné i Kina, hvor den blonde popsnedker har fået et stort publikum.

Men grundet verdenssituationen og udbredelsen af coronasmitte er alle hans koncerter udskudt, og i stedet er den populære hitmager tvunget til at være hjemme ligesom mange andre danskere.

Det forhindrer ham dog ikke i at dele sin musik med sine fans.

- Vi er i fuld lock down-mode her hjemme, men I skal ikke snydes for noget livemusik, lød det fredag i et opslag på Instagram fra Christopher.

Her inviterede han til en såkaldt sofakoncert, hvor danskerne altså kunne følge med live hjemme fra privaten, mens sangeren spillede sine hits live på det sociale medie.

Og han er ikke den eneste, der har fået den idé.

Også sangeren Burhan G har brugt noget af weekenden på en "ønsk en sang"-koncert, hvor hans fans selv har kunnet byde ind med, hvad de gerne ville høre.

Sangerinden Freja Kirk, der lige nu skulle have været ude på sin "Pussified Album Tour", hvor hun skulle have spillet sit seneste album, kunne i stedet ses live på Facebook lørdag aften, hvor hun spillede en gratis koncert for sine følgere.

- Vi bekæmper Covid-19 med kærlighed fra studiet. Pas på hinanden, og tak fordi I lytter med, skrev hun til sit opslag.

/ritzau/