Marco Ilsø har i tre år spillet med i den populære serie "Vikings", men det har ikke været uden omkostninger.

Hvis du synes, at kulden begynder at bide herhjemme, så forestil dig følgende: Det er februar måned i Irland, jorden er stenhård og frossen, og termometeret viser minusgrader.

Ydermere står du under en regnmaskine, der sørger for, at det tynde lag tøj, du har på, konstant er gennemblødt - og her har du stået de sidste 10-12 timer.

Det har været en del af hverdagen for den danske skuespiller Marco Ilsø, der på tredje år er med i den succesfulde serie "Vikings", der sendes på HBO Nordic.

- Da jeg i en af pauserne mellem optagelserne kom hjem til Danmark, var det med forfrysninger i ørerne, som jeg måtte have drænet væske fra, fortæller Marco Ilsø.

Men selv om det til tider er hårdt at få scenerne i kassen, er den 24-årige skuespiller mere end begejstret for jobbet, hvor han blandt andet spiller sammen med Gustaf Skarsgård og Kathryn Winnick.

I serien spiller han Hvitserk, søn af den store viking Ragnar Lodbrog. Rollen landede han tilbage i 2015, og siden har han boet i Irland, hvor serien optages, de fleste af årets måneder.

Sæsonerne, der bliver optaget, er nemlig 20 afsnit lange, og det efterlader ikke meget tid til andet end at arbejde. Derfor har Marco Ilsø lært sin karakter rigtig godt at kende.

- Man kan godt blive lidt bims af det her med, at man faktisk bruger flere timer om dagen og om ugen på at være en anden end sig selv. Det kan godt være hårdt mentalt, siger han.

Hvitserk har da også smittet af på ham.

- Man kan godt komme til at tillægge sig nogle af sin rolles vaner. Jeg begyndte at tale engelsk ligesom Hvitserk og fik en vane med at sidde og nulre fingrene, hvilket er noget, han gør, siger Marco Ilsø og smiler.

Men det er ikke kun fysisk, at han kan mærke, at det har ændret ham at spille med i "Vikings".

Marco Ilsø var kun lige fyldt 21 år, da han begyndte optagelserne til serien, men meget af ungdommens hovmod har han været nødt til at smide væk i takt med seriens succes.

- I starten var jeg nok rimelig smart-i-en-fart og lidt kong gulerod, men jeg er faldet ret meget ned. Når man begynder at blive genkendt på gaden og have den status, kan man hurtigt blive stemplet som en arrogant idiot, hvis man opfører sig sådan, forklarer han.

- Jeg er nok blevet mere voksen. Man bliver virkelig nødt til at være dedikeret og hænge i, hvis man gerne vil spille med på det her niveau, så det har modnet mig, siger Marco Ilsø.

De nye afsnit af "Vikings", der udgør anden halvdel af seriens femte sæson, havde premiere den 29. november.

/ritzau/