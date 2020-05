Duoen Phlake har hittet stort med sangerinden Mercedes The Virus. Men hun findes slet ikke, afslører de nu.

- Det er for sygt det her!

Sangeren Mads Bo står op i sofaen og råber, mens et smil breder sig over hans ansigt.

Det er foråret 2018, og sammen med sin makker i duoen Phlake har han lejet et hus i Los Angeles, hvor de er gået i hi for at skrive sange.

Mads Bo synger, Jonathan Elkær producerer. Og det er, mens sidstnævnte sidder ved computeren, at en kvindestemme pludselig fylder lokalet.

Eller det lyder som en kvinde. I virkeligheden er det Mads Bos vokal, der på grund af et særligt softwareprogram er blevet manipuleret, så den lyder helt anderledes - lysere og mere feminin.

- Mads. Madscedes. Mercedes. Mercedes the Virus, siger Jonathan Elkær og griner.

- I starten var det lidt en joke, men så blev vi enige om, at det var det, "hun" skulle hedde.

Og sådan blev sangerinden Mercedes med tilnavnet the Virus, fordi hendes stemme inficerede Mads Bo og inficerer lytteren, født i L.A.

En sangerinde, som mange fans af hitduoen indtil nu har troet, var en rigtig kunstner, som Mads Bo og Jonathan Elkær havde mødt og indspillet musik med i USA.

Nu afslører makkerparret, der fredag den 15. maj er aktuelle med et helt album sammen med den fiktive sangerinde, at hun i virkeligheden er Mads Bos alter ego.

- Da jeg hørte vokalen første gang, kunne jeg slet ikke tro, at det var min egen stemme. Det var helt vildt spændende og et fedt redskab pludselig at have, forklarer Mads Bo.

Men til at starte med holdt duoen det hemmeligt, hvem den nye, mystiske kvinde, den pludselig havde med på sange som "Slip Away" og "Baby Steps", egentlig var.

- Vi havde det ret sjovt over reaktionen fra folk, når vi spillede musikken for dem, for alle spurgte, hvem hun var, siger Jonathan Elkær.

- Vi har sagt, at vi stødte på hende i L.A., og det er jo lidt kryptisk, men faktisk rigtigt nok, forklarer Mads Bo.

Men i forbindelse med, at albummet "T.I.D.O.Y.S. The Illegal Download Of Your Soul" nu udkommer, har de to musikere besluttet sig for at lægge kortene på bordet.

- Når man fortæller en joke, fortæller man jo også først pointen til sidst, siger Jonathan Elkær.

- Men vi synes, det er en fed fortælling. Men nu skal folk vide, at det er Mads, siger han.

Musikalsk har Mercedes the Virus givet duoen helt nye muligheder.

- På denne her måde har vi jo kunnet lave et samarbejde med os selv. Det er der noget skørt i, som vi aldrig havde overvejet før, at man kunne. Vi har bare nydt at lave sang efter sang på den måde, fortæller Mads Bo.

Ved at hive den fiktive sangerinde med i skriveprocessen har han kunnet fortælle en historie fra to forskellige vinkler.

- Oftest fortæller man jo en historie ud fra ét perspektiv, men her er det en snak med ens forskellige indre sider. Jeg har skullet undersøge, hvordan et andet menneske ville respondere på det, jeg siger i teksten, forklarer han.

- Det giver mulighed for at svine sig selv til og sige nogle ting om sig selv på en anden måde, så der bliver noget modspil. Det har været helt terapeutisk på en måde, for det har givet afløb for nogle følelser, siger Mads Bo.

Det er omtrent to år siden, at duoen først opfandt sangerinden og døbte hende Mercedes The Virus, og det er kommet bag på dem, hvordan navnet nu nærmest virker som en forudsigelse i en verden, hvor coronavirusset har vendt op og ned på alt.

- Vi havde jo ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os, at en karakter, vi kalder Mercedes the Virus, skulle være højaktuel lige midt i en pandemi.

- Men det er vigtigt at understrege, at de to ting absolut ikke har noget med hinanden at gøre. Vi kom på navnet lang tid før coronavirusset, siger Jonathan Elkær.

Phlakes nye album, "T.I.D.O.Y.S. The Illegal Download Of Your Soul", udkommer fredag den 15. maj.

/ritzau/