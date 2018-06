Stine Bramsen og Soleima skal spille festivaler hen over sommeren, men håber også at få set nogle koncerter.

København. Festivalsæsonen er i fuld gang, og de næste mange uger drager de danske kunstnere rundt i landet for at underholde glade festivalgæster.

Men ind i mellem kan det lade sig gøre for sangerne selv at snige sig ud på festivalpladsen for at se en koncert eller to, og her fortæller de to hitmagere Stine Bramsen og Soleima, hvem de håber at se på årets danske festivaler.

Stine Bramsen:

Soleima - Northside, torsdag den 7. juni klokken 15.15

- Soleima har ild i den, og det er fuld fortjent. Hun er legende, men aldrig useriøs, og rygtet siger, at hun har nogle vilde moves på en scene. Det skal jeg opleve.

Benal - Nibe festival, onsdag den 4. juli klokken 23.00

- Danske Benal gæstede mig i Operaen sidste år, og deres poetiske tilgang til hiphoplyrik er både sindssyg sej og meget rørende. Samtidig er den stemme bare helt unik. Og så er Nibe utrolig dejlig!

Bruno Mars - Roskilde Festival, torsdag den 5. juli klokken 22.00

- De liveoptrædener, jeg har set optaget, vidner om en kæmpe stjerne, som elsker livemusik og hellere tager et kæmpe hold af vanvittig dygtige musikere med på turné end spiller med tungt backtrack. Det er oldschool, og det er så cool!

Soleima:

- Generelt synes jeg, at Northsides program er meget imponerende i år. Der er blandt andre Liam Gallagher og The Nationals, som jeg gerne vil se.

Björk - Northside, torsdag den 7. juni klokken 21.45

- Som alle andre i verden er jeg meget inspireret af hende. Jeg er ikke vokset op med Björk, det er noget, jeg selv har lært at lytte til. Jeg er meget inspireret af hendes visualitet og hendes videoer. Jeg kan godt lide det surrealistiske, hun dyrker i sine ting. Når man ser det, hun laver, føles det, som om man må alt.

N.E.R.D - Northside, fredag den 8. juni klokken 17.45

- Det er bare et fuldstændig legendarisk band, som har lavet lange soundtracks til min opvækst.

/ritzau/