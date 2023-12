Det er især de danske rapartister, der løber med de fleste afspilninger i Danmark.

Kærligheden til vores egen danske musik fortsætter igen i år, hvor hele syv danske artister er på listen over de ti mest streamede artister på musiktjenesten Spotify i Danmark.

Den ukronede konge er for femte år i træk rapperen Gilli, som kan kalde sig den mest streamede artist i Danmark.

Det oplyser Spotify i en pressemeddelelse.

- Igen i år viser Spotify Wrapped (opsamlingen på årets afspilninger, red.), at danske artister - og især rapartister - er populære blandt danskerne, siger musikredaktør hos Spotify Nønne Sif Hoffmeyer i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er interessant at se, hvordan hiphop-genren gennem årene har udviklet sig fra at være præget af gaderap til nu at lægge større vægt på inderlighed. Vi oplever en "Når mænd græder"-tendens (sang af Tobias Rahim, red.), hvor flere mandlige kunstnere åbner op for sårbarhed.

Listens nummer et, Gilli, er stærkt efterfulgt en række af sine rapperkolleger, nemlig Lamin på andenpladsen, Artigeardit på tredjepladsen og Kesi på fjerdepladsen. En af tidens største artister amerikanske Taylor Swift sætter sig på femtepladsen.

Selv om flere danske musikere ligger i toppen af de mest streamede artister, tilfalder årets mest streamede sang i Danmark en sangerinde fra udlandet.

Danskerne har nemlig lyttet allermest til megahittet "Flowers" af Miley Cyrus, som udkom i starten af året.

På andenpladsen ligger danske D1MA med "Moonlight", mens Gobs nupper tredjepladsen med nummeret "Tak for sidst".

TopGunn tager fjerdepladsen med sangen "For altid", mens årets store danske comeback Ukendt Kunstner sniger sig op på en femteplads med "Uden dig".

"Når sjælen kaster op" af Tobias Rahim er det mest streamede album i Danmark i 2023.

/ritzau/