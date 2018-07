Hun sælger diamantsmykker til Hollywoods største stjerner og bor i imponerende omgivelser i Beverly Hills. Mød danske Anne Sisteron, der har sagt nej til en fast plads i succes-serien Real Housewives of Beverly Hills.

Det kræver kun ganske få minutter i selskab med Anne Sisteron for at forstå, hvorfor TV-kanalen Bravo flere gange har forsøgt at få hende med i den storhittende reality-serie 'Real Housewives of Beverly Hills'. For med en hverdag besat med diamanter, kendisser og miljøet omkring Rodeo Drive er der masser af glitter og glamour i den danske smykkedesigners liv.

Lady Gaga, Oprah og Gwyneth Paltrow

50-årige Anne Sisteron bor i Los Angeles, hvor hun i nogle år haft en lille, eksklusiv butik i hjertet af Beverly Hills. Her vrimler det ind med en blanding af købestærke turister, trofaste kunder og kindkyssende veninder, der skal have lidt diamant-lækkerier med hjem.

Men en væsentlig del af Anne Sisterons kunder er også nogle af Hollywoods største stjerner. De viser sig gerne frem i smykker fra den danske designer, når de giver interviews, optræder eller bevæger sig op ad den røde løber.

»Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Oprah, Gwyneth Paltrow, Jessica Biel. You name it. Der er masser af store navne, der enten selv finder mine ting eller bliver introduceret til dem via af nogle af de stylister, vi arbejder med. Dét, der gør mig særligt glad, er nu, at stjernerne tit ender med selv at købe smykkerne efterfølgende, hvis stylisterne har lånt noget til en fotosession eller en optræden. Det føles fantastisk,« siger Anne Sisteron tydeligt begejstret på formfuldendt dansk med et strejf af mange års ophold i udlandet.

Anne Sisterons smykker bevæger sig fra cirka 700 kroner og op til næsten 150.000 kroner. Den grønne smaragd-ring omkranset af diamanter er en af Anne Sisterons bestsellere og koster cirka 10.500 kroner. Vis mere Anne Sisterons smykker bevæger sig fra cirka 700 kroner og op til næsten 150.000 kroner. Den grønne smaragd-ring omkranset af diamanter er en af Anne Sisterons bestsellere og koster cirka 10.500 kroner.

Diplomatopvækst

Der er ikke tvivl om, at hun er vant til at bevæge sig både i de øvre lag og på de bonede gulve. Opvæksten i en familie, hvor faderen var diplomat, betød, at hun i flere omgange boede i udlandet, men teenageårene blev tilbragt i København. Som 19-årig tog Anne til New York for at arbejde som model, og her blev hun genforenet med en tidligere kæreste, den franske finansmand Yves Sisteron, som hun efterfølgende blev gift med.

I dag bor parret med deres to voksne sønner på 25 og 23 år i et af verdens mest celebre postdistrikter, nemlig Beverly Hills i det solrige Sydcalifornien. Mens den ældste søn er i gang med sin egen designkarriere, har den yngste netop færdiggjort sine studier på det anerkendte universitet, Cornell, og for tiden bor begge sønner hjemme ved forældrene i et 1000 m2 stort hus med udsigt over Los Angeles.

Fra hjemmegående til bevæbnede vagter

Det var her i huset, Anne efter nogle år som hjemmegående mor begyndte karrieren som smykkedesigner. Med en uddannelse som såkaldt gemmolog og diamantgraderer er hun helt på hjemmebane, når diamanter og andre ædelsten skal vurderes og bearbejdes, og derfor designede hun et udvalg af smykker, som hun satte i produktion og solgte til venner og bekendte hjemme ved spisebordet eller til privatarrangementer.

Til sidst voksede efterspørgslen på Annes smykker så meget, at hun besluttede sig for at åbne en butik på Canon Drive, der er en af de mest fornemme indkøbsgader i Beverly Hills.

»I løbet af de sidste par år har jeg udvidet butikken helt enormt, både hvad angår åbningstid, lokaler og ansatte,« fortæller Anne, hvis egen forklaring på succesen er, at hun sælger tidsløst design til en god pris.

I dag har hun i alt 23 ansatte, hvoraf fem er bevæbnede vagter, der alle sammen har en fortid i politiet. De står enten placeret ved indgangen i butikken, sikrer leverancer eller følger Anne og hendes ansatte rundt i byen.

En anden storsællert er denne ring med ikke færre end 207 små diamanter til cirka 10.000 kroner. Vis mere En anden storsællert er denne ring med ikke færre end 207 små diamanter til cirka 10.000 kroner.

»Jeg kører selv ud og handler ind og ordner ærinder engang imellem, men ellers har vi en mand, der henter mig om morgenen, og én, der kører mig hjem om aftenen,« forklarer Anne, der også har modtaget skydetræning sammen med sit team.

»For som min sikkerhedschef siger, hvad så hvis vagten bliver skudt? Så skal vi andre kunne tage over. Det kommer selvfølgelig aldrig til at ske, og principielt er jeg fuldkommen imod skydevåben. Men det vigtigste for mig er at sikre mig selv og mit personale.«

Tiden som hjemmegående savner hun bestemt ikke.

»Mange af mine veninder lever et liv fyldt med shopping-ture, tennis og negle, der skal plejes, men det fungerer ikke for mig. Det var fint, så længe børnene var små, men da de blev ældre, fik jeg brug for noget mere. Jeg véd godt, at jeg er i den heldige situation, at jeg ikke behøver at arbejde, fordi Yves tjener godt, og hans indtægt har betydet, at jeg har kunne geninvestere min fortjeneste. Men jeg har knoklet for at nå dertil, hvor jeg er i dag, og vimser ikke bare ind og ud af butikken, når det passer mig. Det er hårdt arbejde hver eneste dag.«

Ikke ren glamour

Udover butikken i Beverly Hills bliver Annes smykker også solgt hos nogle af verdens førende hotelkæder og i udvalgte butikker verden over.

Men det er især det omfattende onlinesalg, der giver firmaet vokseværk, og Anne oplever også, at der kommer flere danskere på kundelisten.

I 2007 var en udposning på en blodåre i hjernen dog ved at sætte en brat stopper for hendes fremstormende forretning og luksuriøse liv.

»Jeg havde en dundrende hovedpine, og det plejer jeg aldrig at have, så efter et par dage gik jeg til lægen. Jeg røg direkte til scanning og derfra direkte på operationsbordet, hvor en af byens bedste kirurger reddede mig. Lægerne fortalte, at hvis jeg ikke var blevet opereret inden for 48 timer, var jeg død,« fortæller Anne, der heldigvis vågnede op fra operationen med fuld førlighed og talen i behold.

»Det var en traumatisk oplevelse, og det har taget mig mange år at komme mig over forskrækkelsen. Det har givet mig et perspektiv på mit liv, som jeg er endnu mere taknemmelig for i dag, mens ellers er det ikke en tid, jeg tænker for meget tilbage på. Min familie holder nu af at sige, at jeg har en skrue løs, « griner Anne, hvis kranie efter operationen blev fæstnet igen med fire skruer.

Nej tak til Real Housewives of Beverly Hills

Hendes overdådige livsstil er ikke bare afspejlet i dagligdagen med diamanter, men også i luksusferier med drømmedestinationer og tophoteller og en omgangskreds, der består af byens førende elite.

Havde det ikke været for Annes mand, Yves, havde hele verden sandsynligvis fulgt hendes ekstravagante liv på tætteste hold i realityserien 'Real Housewives of Beverly Hills' i flere sæsoner.

TV-kanalen Bravo har nemlig to år i træk forsøgt at overtale hende til at blive en af seriens højt profilerede karakterer, men hvor hun selv har været positivt indstillet over for interessen, har hendes mand pure afvist ideen.

»Jeg var klar på at sige ja, fordi jeg tænkte, det kunne være godt for min forretning. Men Yves sætter vores privatliv meget højt, så det ville han simpelthen ikke være med til. Bravo tilbød oveni købet, at optagelserne blev lavet uden ham, hvilket er ret uhørt, fordi de medvirkende kvinders mænd normalt også spiller en stor rolle . Men Yves syntes stadig, det var en dårlig idé, siger Anne,« der i dag er taknemmelig for, at hendes mand stod fast og mente, hun skulle sig nej tak.

»Jeg blev nok lidt grebet af tanken, men nu kan jeg se, at han havde 100 procent ret. Jeg kender selv nogle af de housewives, der medvirker, og ser dem tit gå rundt her i byen, og de er jaget vildt. De har altid 20 paparazzier i hælene. Risikoen ved at medvirke er jo også, at Bravo kan skrue de historier sammen, de vil, og når jeg har set serien efterfølgende, er det tit, jeg tænker, at det nok er meget godt, jeg ikke deltager. Tænk, hvis jeg sad der og pludselig var med i en eller anden cat fight. For selvom jeg er rolig og stabil, kan jeg da godt eksplodere, hvis du provokerer mig eller fortæller usandheder. Yves er min bedste rådgiver, når jeg skal træffe store beslutninger, og det var han helt sikkert også i det her tilfælde.«