I tre år har den danske tv-vært og skuespiller Christopher Læssø og sangerinden Katie Keller dannet par, men nu er de gået fra hinanden.

Det bekræfter Christopher Læssø over for Ritzau.

Det er kun få uger siden, parret valgte at bryde med hinanden.

- Vi var to forskellige steder i livet, fortæller Christopher Læssø, der fra torsdag er aktuel i filmen "De Frivillige".

- Hun (Katie Keller, red.) er flyttet til Los Angeles for at prøve at skabe sig en karriere, og jeg vil ikke være det anker, der hiver en kvinde fra hendes drøm, fordi jeg selv lever et småborgerligt liv i Danmark, siger skuespilleren, der er far til datteren Olivia på otte år.

Da Christopher Læssø sidste år var i Los Angeles i forbindelse med oscaruddelingen, hvor han sammen med resten af holdet bag filmen "The Square" havde mulighed for at hive en af de prestigefyldte statuetter hjem, fik han en smagsprøve på livet i Hollywood.

- Jeg kan slet ikke se mig selv som sådan en Hollywood-skuespiller, der rejser rundt fra den ene produktion til den anden. Det er et ret ensomt liv. Når først lyset er slukket, skal man bare hjem, og der vil jeg gerne hjem til min datter, siger han.

Christopher Læssø var i en årrække vært på "Danmark har talent", mens Katie Keller er kendt for sange som "Eller Ik" og "Erstatning".

/ritzau/