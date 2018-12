Selvom 49-årige Nikolaj Koppel er udråbt til en af Danmarks mest sexede mænd, kæmper han for at holde kroppen i form og føle sig attraktiv over for sin kone

»Jeg har aldrig følt mig sexet, men jeg synes, man får erfaring og gennemslagskraft med alderen,« griner musikeren Nikolaj Koppel på spørgsmålet om, om han stadig føler sig attraktiv som midaldrende mand.

B.T. møder ham på den røde løber i biografen Imperial fuld af folk, rødvin, stearinlys og jazz.

Anledningen er Hella Joofs nye film 'Happy Ending', hvor hans datter, Emilie Koppel, spiller barnebarn. Folkekomedien handler om et ægtepar, der får en livskrise, da manden går på pension, og de begge kaster sig ud i nye forelskelser.

I komedien med Kurt Ravn, Birthe Neumann og Charlotte Sieling er der masser af sex mellem nøgen, rynkede kroppe, der til hverdag må kæmpe for at holde sig i gang.

Noget, som en af Danmarks mest anerkendte musikalske indpiskere, den populære tv- og radiovært, kendt fra 'Aftenshowet', og som er blevet udråbt til at være blandt Danmarks mest sexede mænd, kan genkende.

»Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har en krop som en 30-årig længere. Jeg har løbet hver anden dag i 20 år, men det kan jeg ikke mere,« siger Nikolaj Koppel.

I stedet for at løbe er Nikolaj Koppel begyndt at svømme, fordi hans hofte og knæ driller.

»Jeg bliver nødt til at dosere mine aktiviteter. Det er mærkeligt. Det er irriterende. Men det er et fact of life,« fortæller han.

Spørgsmålet er, så om han finder andres aldrende kroppe sexede, selvom rynkerne melder sig.

»Yeah! Hende her er 48 år og stadig et pragteksempler,« udråber han, får det store smil frem og rækker armene frem mod sin kone, Sille Koppel, der står lidt væk i menneskemængden, tager hende om skulderen og holder om hende, som var de nyforelskede.

»Jeg har en skøn kone. Det er meget fedt at være så glad for sin kone, at jeg stadig gerne vil være attraktiv, så jeg bruger tid på at holde mig skarp, holde mig i form, spise ordentligt og sove ordentligt. Det er jeg 100 gange mere opmærksom på, end da jeg var 30,« siger pianisten, der for nylig sagde op som underdirektør med ansvar for kulturen i Tivoli.

»Er du 30?« spørger Nikolaj Koppel B.T.s udsendte journalist.

Jeg er 33. Godt ramt.

»Ja ja, du kan sagtens spise 55 Magnum-is og holde dig nogenlunde i skak. Der får du det forærende. Vi andre må kæmpe,« siger Nikolaj Koppel.

Men aldrende kroppe kan altså sagtens være sexede?

»Jeg ved, at den her film begynder med nøgenhed og ældre kroppe. Det sker jo helt af sig selv, at kroppe fortsætter med at være attraktive.«

Han stiller B.T.s journalist endnu et spørgsmål.

»Da du var 18, der syntes du ikke, at en 33-årig krop var lækker, vel?«

Nej.

»Der ville du helst have en 18-årig?«

Ja.

»Sådan fortsætter det. Man finder dem på sin egen alder tiltrækkende,« konstaterer han.

Må jeg så spørge dig, nu hvor alderen påvirker kroppen, påvirker det så også sexlivet?

»Nej, nu bliver du sgu for privat. Helt ærlig!!« siger han overbærende.

Det må du undskylde. Men tak for snakken.

»Selv tak.«