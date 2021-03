Skuespillerinden Natalie Madueño er tilbage i anden sæson af Viaplay-thrilleren "Den som dræber".

Tre unge mænd findes mishandlet og myrdet med få måneders mellemrum. Men det er ikke lykkedes politiet at finde gerningsmanden bag de bestialske drab.

Et af ofrenes mødre er alvorligt syg og står for døden og opsøger adfærdspsykologen Louise, som har specialiseret sig i at tegne profiler af gerningsmænd, for at bede hende kigge på sagen i håbet om at fange sønnens morder og få sjælefred.

Det er omdrejningspunktet i anden sæson af thrillerserien "Den som dræber", hvori skuespillerinden Natalie Madueño genoptager rollen som profileren Louise.

- I og med at Louise er psykolog, er der også et psykologisk aspekt, som er interessant at researche på, siger Natalie Madueño.

- Alle mennesker har jo skygger. Nogles er meget større end andre. Og det synes jeg, er sindssygt interessant at skulle sætte mig ind i.

Og det er lidt af et paradoks, medgiver hun.

- Jeg tror, det gør det samme ved mig, som det gør ved de fleste andre - en eller anden underlig form for fascination og afsky. Ikke at jeg på nogen måde er fascineret af mennesker, der gør forfærdelige ting. Men der er noget ved menneskets mørke, som fascinerer os - i fiktionens verden har det jo virkelig slået igennem de sidste 10-15 år, siger Natalie Madueño.

- Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke blev påvirket. Det gør jeg. Så det er noget med at fylde resten af dagen op med noget positivt og rart, så det ikke udelukkende bliver en researchperiode på uger og måneder i mørkets tegn.

Det var også vigtigt under optagelserne, fortæller hun.

- Det er på en måde gaven ved, at det er noget, vi leger og lader som om - når der bliver sagt "tak", kan vi stå og have en joke eller et grineflip, og når der så bliver sagt "værsgo" igen, så går man ind i det igen.

- Det er på en eller anden måde en slags overlevelsesmekanisme, hvis man laver noget, der er meget mørkt, fortæller den 33-årige skuespillerinde.

Seerne ved, hvem gerningsmanden er.

Men hvorfor han begår det ubegribelige, og hvordan politiet, som har allieret sig med Louise, stopper ham i at begå flere bestialske drab, er gåden i denne sæson.

Politiet har en formodning om, at gerningsmanden er en isoleret galning, som har handlet i affekt og formentligt har været påvirket af stoffer.

Louise, som Natalie Madueño spiller, er af en anden overbevisning af.

- Jeg så mange dokumentarer om mordsager og voldsmænd, og så læste jeg enormt meget om psykologi og snakkede med en af mine søstre, som studerer psykologi. Og så læste jeg rigtig meget om FBI's metode til at tegne gerningsmandsprofiler - og kritikken af den, fortæller Natalie Madueño.

- De har nærmest nogle skemaer, de kan skrive oplysninger ind i, og på den måde kan de vurdere, hvem det er, de leder efter.

- Men man kan jo ikke altid sætte mennesker i skemaer. Vi er jo ikke robotter. Det er så den anden del af det, der er interessant - hvor er det, man tager fejl.

Optagelserne af anden sæson af "Den som dræber" begyndte i januar 2020.

Godt halvvejs inde i optagelserne blev produktionen lagt ned grundet coronasituationen.

Først i løbet af sommeren kunne indspilningerne fortsætte.

De sidste scener var i kassen i august - to måneder inden at Natalie Madueño nedkom med sit første barn.

- Jeg opdagede i coronapausen, at jeg var gravid. Situationen med corona var så uvis, at jeg tog en beslutning med mig selv om at tage det derfra, når vi vidste, hvornår vi skulle i gang igen.

- Jeg valgte ikke at tænke, at det potentielt kunne blive stressende, for det tror jeg kun villet have bidraget negativt, men i stedet lægge fokus på arbejdet.

Natalie Madueño var heldigvis heller ikke mærket af graviditeten, selv om optagedagene hurtigt strakte sig 14-16 timer.

- Rent fysisk blev jeg ikke særligt stor, så det kunne lade sig gøre at skjule det, så man ikke kan se det på optagelserne. Jeg trænede og løb jævnligt op til, så min krop var i rigtig god form, så det var heldigvis ikke noget problem rent fysisk at håndtere det.

- Mentalt var der selvfølgelig en masse tanker, der går gennem hovedet på en, når man skal være forælder for første gang. Men der var det egentlig også meget rart at arbejde og lave noget, som kræver min opmærksomhed 100 procent.

- Tanker er der nok af - og det kommer der nok også til at være resten af livet, tænker jeg - så det var rart at lave noget, som kræver, at man er så meget til stede, at de forsvinder - i hvert fald i momentet.

Natalie Madueño er uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i 2014.

Allerede inden hun blev færdiguddannet, landede hun rollen som chefjuristen Claudia Moreno i DR-dramaet "Bedrag", som fik premiere i 2016.

Siden er fulgt rollen som Ofelia i Shakespeares klassiker "Hamlet" opsat på Kronborg Slot, TV2's "Kriger" og så blev hun fra anden sæson en del af castet i den første danske Netflix-serie nogensinde, "The Rain".

Natalie Madueño afslutter snart sin barsel efter at være blevet mor for første gang - noget, hun kalder det mest fantastiske, overrumplende og overvældende og samtidig det mest naturlige i verden - mens skuespillerkæresten Kasper Dalsgaard overtager stafetten.

På den anden side venter projekter, som hun endnu ikke må fortælle noget om.

Hun understreger, hvor heldig hun har været at få den kometstart, hun har fået, i en branche, hvor der er mange om buddet.

- Det er jeg meget, meget lykkelig for, og det tænker jeg ofte. Selvfølgelig har det også krævet noget af mig. Men jeg er virkelig glad for, at det forløb sådan, for det er ikke alle, der får mulighed for at starte, som jeg har gjort.

- Der er så sindssygt mange dygtige skuespillere, men der er rigtig mange, som ikke får chancen. Så jeg priser mig meget lykkelig for, at jeg fik mulighed for at komme ud af starthullerne på den måde, som jeg har gjort.

"Den som dræber" består af otte afsnit og kan ses på streamingtjenesten Viaplay fra søndag 28. marts.

/ritzau/