Moderskabet har både være det mest udfordrende og den største glæde, fortæller modellen Josephine Skriver til magasinet Elle ifølge Ekstra Bladet.

Den danske supermodel Josephine Skriver har mestret den elegante gang ned ad catwalken, men efter at hun er blevet mor for første gang, skal hun lære en helt ny balancegang.

Sammen med sin musikermand, Alexander DeLeon, bød hun i august datteren Aurora velkommen til verden.

Nu fortæller Josephine Skriver om sin nye rolle og de første måneder som mor til magasinet Elle. Det skriver Ekstra Bladet.

- Starten på mit moderskab var en tid med overvældende glæde, men også med usikkerhed og uendelige søvnløse nætter. Jeg har opdaget en ny form for kærlighed og omsorg, der går ud over alt, hvad jeg tidligere har kendt, siger hun og fortsætter:

- At blive mor har været noget af det hårdeste, mest ensomme og udfordrende, jeg nogensinde har oplevet, men for mig har det også bragt en glæde til mit liv, som jeg ikke vidste, jeg manglede, fortæller hun til Elle ifølge Ekstra Bladet.

I forbindelse med interviewet med Elle var modellen også foran kameraet og havde sin datter med på arbejde, fortæller hun i et Instagram-opslag.

- Det her var det første fotoshoot, hvor jeg havde min datter med. Så det var ekstra specielt for mig, skriver hun efterfulgt af et hjerte.

Josephine Skriver, der er bedst kendt for at være en såkaldt engel for lingeribrandet Victoria's Secret, fortalte første gang om sin babylykke i et opslag på Instagram.

Her afslørede hun sin graviditet i en billedserie, hvor hun fremviste sin voksende babybule og et skanningsbillede.

Den 30-årige danske topmodel og den 34-årige amerikanske musiker har dannet par siden 2013.

Datterens navn, Aurora, har en særlig betydning for parret. Efter fem års forhold friede Alexander DeLeon midt på en frossen sø i nordlysets skær - på latin "aurora borealis" - under en romantisk rejse til Finland i 2018.

- Til min soulmate: Jeg takker universet hver eneste dag for, at du kom ind i mit liv, skrev Josephine Skriver på Instagram dengang.

- At blive forelsket i sin bedste ven var noget, der kun så ud til at ske i eventyr. Men du viste mig, hvor ægte de historier er. Elsker dig mere for hver dag, der går.

Ordene "aurora borealis" har den danske model også foreviget i en tatovering, der løber ned langs rygsøjlen.

Den er både til minde om parrets frieri, men også om den sang, Alexander DeLeon skrev om hende, efter at de havde mødt hinanden første gang, fortæller Josephine Skriver i et opslag på Instagram.

Josephine Skriver er født og opvokset i København, men hun har boet i USA i meget af sit voksne liv.

Da hun var 15 år, var hun i New York med sit fodboldhold, og her blev hun spottet af et modelbureau.

Det har bragt hende på alverdens podier.

