Josephine Skriver, som fik sit modelgennembrud for lingerigiganten Victoria's Secret, nyder, at arbejdet bringer hende til Danmark, siger hun til Finans.

Modeljobbet har sendt Josephine Skriver kloden rundt. Nu har det også bragt hende til Danmark, hvor hun egentlig kommer fra, inden hun indtog alverdens catwalks.

Den danske supermodel har indgået samarbejde med et dansk skomærke, og det er hun i Danmark for at lancere.

I den forbindelse har hun givet interview med Finans.

- Det er heldigt, at det her samarbejde er i Danmark, for her kommer jeg oftere, siger Josephine Skriver til erhvervsmediet og fortsætter:

- Nu har jeg en lille baby, og jeg vil gerne hjem og se min familie. Hele min familie er her. Jeg er den eneste, der er smuttet. Så vi har været rigtig gode til at time det med, når jeg alligevel skulle hjem, siger hun videre til Finans.

Det er skomærket Woden, som hun ifølge Finans har indgået et samarbejde med.

Josephine Skriver er født og opvokset i København. Men hun har boet i USA i det meste af sit voksne liv, og det er også der, hun har stiftet familie.

Sammen med sin mand, den amerikanske musiker Alexander DeLeon, har hun datteren Aurora James, der kom til verden i august 2023.

Josephine Skriver, som i dag er 31 år gammel, var 15 år, da hun under en tur til den amerikanske storby New York sammen med sit fodboldhold blev spottet af et modelbureau.

Mest kendt er Josephine Skriver for at være blevet udnævnt til såkaldt engel for lingerigiganten Victoria's Secret.

Ud over at arbejde som model og som influencer står Josephine Skriver sammen med sin modelveninde Jasmine Tookes bag sportstøjsbrandet Joja.

/ritzau/