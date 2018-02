Bandet Turboweekend har besluttet at gå hver til sit efter gruppens kommende forårs- og sommerturné.

København. Det danske band Turboweekend har besluttet at gå hver til sit.

Det meddeler gruppen på Facebook.

- Kære venner. Vi har besluttet, at den kommende forårs- og sommerturné bliver vores sidste, begynder gruppen sin opdatering.

- Vi mærker nu, at bandet har spillet sin rolle. Derfor efterlader vi musikken hos jer og håber, at I vil passe på den. For os er det på tide at rykke videre, og vi glæder os hver især til nye horisonter og nye udfordringer, lyder det desuden.

Turboweekend blev dannet i 2006 og består af Martin Øhlers Petersen, Silas Bjerregaard, Anders Møller og Morten Køie.

Gruppen har udgivet fire album og begynder sin sidste turné til marts.

- Men først glæder vi os til at se flest muligt af jer en sidste gang. Det er på scenen sammen med vores publikum, at vi har det allerbedst, og vi kommer til at lægge alle vores kræfter og al vores kærlighed i denne sidste turné, skriver Turboweekend på Facebook.

Se gruppens opslag her: https://www.facebook.com/turboweekend/

/ritzau/