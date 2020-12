- Jeg har lidt hoste, og jeg har ondt i hovedet, oplyser Sebastian Jessen, som nu er gået i selvisolation.

Rekordmange danskere har fået konstateret coronavirus, og skuespilleren Sebastian Jessen er blandt de smittede.

Det oplyser den 34-årige skuespiller i et videoopslag på Instagram.

- Jeg har lidt hoste, og jeg har ondt i hovedet. Ellers går det fint, siger han blandt andet i videoen, inden han fortsætter:

- Dem, jeg synes, det er mest synd for, er min kone og mine børn, som nu skal få det til at fungere derhjemme.

Sebastian Jessen oplyser videre i videoen, at han er gået i selvisolation i et sommerhus og forbliver der, indtil han - som myndighederne anviser - har været symptomfri i 48 timer.

- Jeg kan ikke andet end at nyde freden og håbe, at jeg bliver hurtig rask, siger skuespilleren og opfordrer folk til at passe på hinanden.

Ifølge skuespilleren, der netop nu er aktuel i "Grethes jul" på TV2 og tidligere på året kunne ses i søsterkanalen Zulus thrillerserie "Alfa", er han blevet smittet i weekenden af en super-spreder.

- Så går man her og tror, man er "home-safe", og at man har klaret den i ni måneder, og så lige inden vaccinerne kommer, så - BANG! - rammer corona, lyder det fra skuespilleren, som kalder situationen ærgerlig, men ikke bebrejder nogen for den.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/CIlLEemDJLR/

/ritzau/