Den internationalt kendte danske skuespillerinde Birgitte Hjort Sørensen er i lykkelige omstændigheder.

Den 36-årige skuespillerinde venter sit første barn, og graviditeten betyder, at hun må melde fra musikforestillingen "Divaer i glas" i Glassalen i Tivoli.

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse og afslører samtidig, at Birgitte Hjort Sørensens erstatning er fundet i sangerinden Kaya Brüel.

»Det er af den absolut bedste årsag, at jeg må trække mig fra "Divaer i Glas", som jeg ellers havde glædet mig meget til at være med i. Jeg skal nemlig føde mit første barn til august, lige omkring premieren,« siger Birgitte Hjort Sørensen i pressemeddelelsen og fortsætter.

»Min kæreste og jeg glæder os vanvittigt meget til dette nye eventyr. Og jeg er lykkelig for, at det i stedet er min gode veninde og brillante kollega Kaya, der skal indtage scenen sammen med Caroline Henderson og Cecilie Stenspil,« jubler den gravide Game of Thrones-stjerne, der danner par med tv-manden Kristian Ladegaard-Pedersen.

Kaya Brüel glæder sig til at erstatte gravide Birgitte Hjort Sørensen, fortæller hun i pressemeddelelsen.

»Udover at jeg selv har optrådt i Glassalen nogle gange, har min mormor, sanger- og skuespillerinde Birgit Brüel, været en del af varieté- og revymiljøet.«

»Jeg glæder mig til at hylde nogle af de største divaer gennem tiden sammen med nogle af de største danske divaer,« siger Kaya Brüel i pressemeddelelsen.

Premieren på "Divaer i glas" med Cecilie Stenspil, Caroline Henderson og Kaya Brüel i front finder sted i Glassalen i Tivoli 30. august.

/ritzau/