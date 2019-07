Sangerinden Jada blev blæst bagover ved synet af menneskehavet foran Orange Scene, hvor hun optrådte med Mø.

Et historisk øjeblik i mit liv.

Sådan indkapsler den 26-årige sangerinde Jada den oplevelse, hun havde torsdag aften, hvor hun i en tre minutters lang ekstase sang Spice Girls-hittet "Say You'll Be There" med den danske verdensstjerne Mø, som gav koncert på Roskilde Festivals Orange Scene.

- Det var en fuldstændig sindssyg og henrivende oplevelse. Jeg gav den alt, hvad jeg havde, og samtidig tog jeg nogle øjeblikke på scenen, hvor jeg bare prøvede at fatte, at jeg stod der.

- Hver eneste gang, jeg kiggede ud over publikum, kunne jeg slet ikke rumme så mange mennesker i mit blik. Jeg blev nødt til først at kigge til højre, så til venstre, så skråt til højre, så skråt til venstre.

- Det var så overvældende smukt et syn, jeg har aldrig prøvet noget lignende, fortæller Jada, som i juni udgav sit anmelderroste debutalbum, "I Cry A Lot".

Lige så overvældet, som hun var på scenen torsdag aften, lige så overvældet var Jada, da hun for to måneder siden blev kontaktet af Mø og spurgt, om hun ville gæsteoptræde til koncerten på Orange Scene sammen med Mø's gamle bandkammerat fra punkduoen Mor, Josefine Struckmann.

Mø skrev en besked til Jada på Instagram, hvor der stod:

- Hey, jeg elsker det, du laver, har du ikke lyst til at synge en sang med mig på Orange Scene?

Jada stivnede, da hun læste beskeden.

- Jeg husker tydeligt, at jeg havde været ude og spise med min veninde, og min gps på telefonen fuckede op, så jeg skulle stå af cyklen for at trække. Da jeg gjorde det, så jeg, at jeg havde fået en besked på Instagram.

- Jeg åbnede den, og så stod jeg ellers bare stille med min cykel i hænderne i et kvarter på fortovet, hvor jeg prøvede at fatte, hvad der stod.

- Bagefter cyklede jeg hjem med lynets hast og ringede alle op og sagde: "Jeg har fået den vildeste besked, jeg fatter det ikke!", fortæller Jada, som uden for scenen hedder Emilie Molsted.

Da chokket havde lagt sig, mødtes hun efterfølgende med Mø og Josefine Struckmann i London og øvede Spice Girls-nummeret og en koreografi til.

Jada følte sig forberedt til at gå på scenen torsdag aften, men hun var meget nervøs, lige inden hun skulle ud og synge foran det gigantiske menneskehav.

- Jeg stod ude på bagscenen og kiggede lidt ud på publikum, og jeg var helt skudt af og havde det så underligt. Jeg var sikker på, at jeg ville falde på scenen eller tisse i bukserne, jeg kunne slet ikke regne ud, hvordan jeg ville reagere, når jeg kom derud.

- Men lige så snart jeg stillede mig klar i min positur, kørte det. Jeg var klar, og nu skulle de fandme se, fortæller Jada, som efterfølgende er blevet rost af anmelderne for sin optræden under koncerten.

Hun er beæret over at have optrådt med Mø på Roskilde Festival. Men det er ikke den eneste store oplevelse, Jada tager med sig fra årets festival.

Fredag eftermiddag gav hun selv koncert på Avalon-scenen, og det var rørende for den unge sangerinde at få lov til at optræde med sin egen musik foran flere tusinde mennesker.

- Det var utrolig overvældende, at der var dukket så mange op. Jeg var målløs flere gange på scenen og kunne slet ikke finde på noget sejt at sige. Jeg var meget, meget rørt, siger hun.

Under koncerten overraskede Jada publikum ved at hive sin mor med på scenen. Moren er også sanger og har bidraget med et råb på et af numrene på Jadas album, "I Cry A Lot".

- Jeg har hørt min mor lave de lyde, som hun synger på albummet, hele mit liv, og det er en stor del af den måde, jeg synger på og forstår melodi. Hun har formet hele min måde at synge og skrive på, og hun har lært mig, at det skal være liv eller død, når man synger. Det skal gælde alt.

- Så at kunne sige: "Hey Roskilde, giv den op for min mor!", der er en drøm, der går i opfyldelse. Og min søster stod nede foran scenen og trykkede konfettikanonerne i gang, så det var et helt familieforetagende. Det var så fantastisk, siger Jada og griner.

/ritzau/