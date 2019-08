Den 22-årige sanger Nicklas Sahl stormer frem på popscenen og forsøger at navigere i livet i musikbranchen.

For få år siden var den fremadstormende danske popsanger Nicklas Sahl bare en helt almindelig ung festivalgæst på Smukfest.

Stående i den forreste del af publikum så han en koncert med det danske rockband Dizzy Mizz Lizzy, men inde i den unge mand fra Østjylland voksede der en drøm om selv en dag at bestige en af scenerne i bøgeskoven i Skanderborg.

Den drøm er gået i opfyldelse.

22-årige Nicklas Sahl brød sidste år igennem med sangen "Hero" og har siden storhittet med singlen "New Eyes". Han har været på danmarksturné, optrådt foran en million tv-seere i årets X-Factor-semifinale, og onsdag aften spillede han for andet år i træk på Smukfest.

Den unge sanger nyder, at han det seneste år har kunnet sætte flueben ud for en lang række drømme på sin musikalske tjekliste.

- Den største oplevelse har været, at folk har taget sangene til sig og bare skråler med. Det holder en gnist kørende og gør, at jeg bare har lyst til at give den fuld skrue.

- Den oplevelse, det er at kunne stille sig op på scenen og mærke, at folk har taget sangene til sig og bruger dem til noget, det er for fedt, siger Nicklas Sahl.

Efter han i 2018 udsendte debutsinglen, "Hero", og samme år åbnede Bøgescenen på Smukfest, har Nicklas Sahl satset alt på musikken.

Han er flyttet til København, droppet ud af universitetet og har udgivet sin første EP, "Planets".

Men omvæltningen har ikke været uden udfordringer for den unge sanger, som er opvokset i den østjyske by Hadsten.

- Jeg har skullet finde min mellemvej nogle gange og tilpasse mig nogle mennesker, som har en hurtigere hverdag. Når man er fra Jylland, går tingene lidt mere stille og roligt, og i København går det rimelig stærkt.

- Jeg er opdraget af to nordjyske forældre, så jeg har mine ben rimelig solidt plantet på jorden. Nogle gange prøver jeg at løbe lidt hurtigere, men lige så snart det bliver for stærkt for mig, så må jeg bare stå af. Så må jyden give op, siger sangeren.

At blive genkendt på gaden, tale med journalister fra kulørte blade og fortælle om sig selv til folk, han ikke kender, er blandt de udfordringer, som Nicklas Sahl skal vænne sig til.

- Men samtidig har jeg øvet mig hele mit liv på at spille musik, og jeg har spillet mange koncerter, så der er også mange ting, jeg er nogenlunde forberedt på. I hvert fald i forhold til det musikalske, siger han.

Nicklas Sahl fortæller, at hans venner godt kan mærke, at han oplever ting og deltager i arrangementer, som ligger fjernt fra deres verden.

- De ser et billede af mig sammen med en eller anden, der er helt vildt kendt, og jeg tror nogle gange, de tænker: "hvad laver Nicklas egentligt?"

Men ifølge sangeren træder det spørgsmål i baggrunden, når vennerne møder ham igen og ser, at han stadig er den samme.

Selv om den gamle og den nye verden nogle gange kolliderer.

- Da jeg var på Roskilde Festival, boede jeg sammen med mine gode, gamle venner fra Aarhus- og Hadsten-området. Vi boede ude i smatten, og det hele var bare fuldstændigt, som det skulle være.

- Men så var der en dag, hvor jeg tog over i medieområdet og mødtes med mit pladeselskab. Pludselig er jeg i mediebyen sammen med mine kolleger fra musikbranchen, der er sådan nogle offentlige mennesker, så det er to meget forskellige verdener, siger han.

Efter Nicklas Sahl har haft det største musikalske år i sin karriere, spillet stribevis af koncerter, og hittet "New Eyes" indtil videre har nået 15 millioner afspilninger på Spotify, har han et nyt, konkret mål for fremtiden.

- Der er en festival, der hedder Roskilde Festival, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at betræde en dag.

- Hvis det kunne være næste år, ville det være rigtig fantastisk. Det er en stor drøm for mig, siger han.

/ritzau/