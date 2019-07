Ea Kaya spillede tirsdag på Roskilde Festivals Countdown-scene, og det er noget, hun har drømt om i årevis.

Da sangerinden Ea Kaya for et par måneder siden fik hvisket i øret af sin booker, at Roskilde Festival havde ringet, kom reaktionen prompte for det 24-årige stjerneskud, der af musikkyndige bliver betegnet som én af dem, man skal holde øje med i branchen lige nu.

- Jeg hoppede simpelthen to meter op i luften, siger Ea Kaya, der har det borgerlige navn Christine Agnete Kiberg Gormsen.

Tirsdag indtog sangerinden Roskilde Festivals Countdown-scene, og dermed gik en stor drøm i opfyldelse.

- Mine mål som yngre var, at jeg ville have en pladekontrakt, og at jeg ville spille på Roskilde Festival, og nu kan jeg sætte hak ved begge dele. Roskilde har virkelig været et stort mål. Det tror jeg, det er for alle danske kunstnere, siger sangerinden, der åndede lettet op, da hun trådte ud på scenen til et massivt menneskehav.

- Jeg var lidt bekymret for, hvor mange der ville være. Da jeg kom ud og så, at der var proppet med mennesker, blev jeg overvældet og lettet. Det var jo det, jeg havde drømt om, siger hun.

Derfor prøvede hun virkelig at nyde det undervejs i koncerten.

- Jeg fokuserede meget på ikke at stresse. Jeg ville jo gerne både gøre Roskilde-publikummet og mig selv tilfreds, men det er en milepæl, så man skal også huske at nyde det og sige til sig selv, at det er ret sejt, at man står der, siger hun.

Ea Kaya startede allerede som 11-årig med at skrive sine egne sange, og som 13-årig begyndte hun at lægge videoer på YouTube.

Det seneste år er det gået stærkt for sangerinden. I januar udkom hun med ep'en "Fragile But Strong As Hell", der blandt andet indeholder hittet "4 AM", som er blevet massivt spillet i radioen.

- Jeg synes, jeg er på vej op, og jeg har taget et kæmpe spadestik i år. Der er gang i hjulet nu, men det har taget tid at bygge det hele op, siger hun.

Derfor er der heller ikke tid til at hvile på laurbærrene for sangerinden, der har planen klar for sit efterår.

- Jeg vil gerne lukke mig inde i studiet, mens det bliver koldt udenfor og bare få lavet noget god musik, siger hun.

Ea Kaya spiller hen over sommeren også på Musik i Lejet, Wonderfestiwall og GrimFest.

/ritzau/