Skuespillerinden Lise Koefoed og musikeren Ankerstjerne er med parrets nyfødte pige blevet til en kvartet.

Et lille nyt stjerneskud er kommet til verden.

Popproduceren Ankerstjerne er nemlig blevet far igen, efter at hans kæreste, skuespillerinden Lise Koefoed, har født parrets andet barn.

Det annoncerer den nybagte far på Instagram.

- Hej, lillesøster!, skriver han til et billede af den lille pige, der ligger i armene på sin mor.

Lise Koefoed har delt det samme billede på sin Instagram-profil.

- Lillesøster er her! Både mor, far og storesøster er allerede meget forelskede i dig!

Med familieforøgelsen er det celebre par blevet til en kvartet.

Den 36-årige musiker og den 35-årige skuespillerinde er nemlig i forvejen forældre til datteren Leona på to år.

Parret annoncerede graviditeten på Instagram i november.

- Vi bliver fire til foråret! Mere kaos på vej!, lød det dengang fra Lise Koefoed.

Mens Lise Koefoed er kendt for at have medvirket i musicalfortolkningen af "Vild med dans", så er Ankerstjerne kendt for sine musikalske samarbejder med blandt andre Rasmus Seebach og Burhan G og for at have været dommer i "X Factor".

Efter to sæsoner bag dommerbordet oplyste Ankerstjerne i sommer, at han ikke var at finde i sæson 14.

- Jeg har besluttet, at jeg holder pause fra "X Factor" for at fokusere på nye drømme og projekter, forklarede han i et opslag på Instagram.

Den kommende tid kommer i hvert fald til at stå på vuggeviser og bleskift.

Se babybilledet her: https://www.instagram.com/p/CMpSHHJL7bT/

/ritzau/