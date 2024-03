Thomas Korsgaard er kommet på verdenskortet, efter at hans nye novellesamling, "Snydt ud af næsen", har fået opmærksomhed i amerikanske The New Yorker.

Forfatteren Thomas Korsgaard har været et kendt navn i Danmark, siden han i 2021 vandt boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær.

Nu har USA også fået øjnene op for den jyske stjerneforfatter.

Thomas Korsgaard har nemlig fået opmærksomhed i det anerkendte amerikanske medie The New Yorker for sin nye novellesamling, "Snydt ud af næsen".

Den internationale anerkendelse gør den 28-årige forfatter stolt.

- Når man skriver en historie om en dreng, som går gennem regnen på en jysk landevej for at sælge børnemærker, sidder man ikke lige og forestiller sig, at historien en dag når helt til USA. Jeg er fuld af en blanding af taknemmelighed og ærefrygt, siger Thomas Korsgaard til forlaget Lindhardt og Ringhof, der har udgivet bogen.

Titelnovellen i forfatterens nye novellesamling, der i den engelske oversættelse har fået navnet "The Spit of Him", er blevet publiceret i det ansete amerikanske magasin.

Novellen suppleres samtidig med et interview med Thomas Korsgaard.

Det er ikke første gang forfatteren vækker opsigt i udlandet.

I Norge har Thomas Korsgaard fået enorm succes med sin romantrilogi bestående af debutromanen "Hvis der skulle komme et menneske forbi" fra 2017, "En dag vil vi grine af det" fra 2018 og De Gyldne Laurbær-vinderen "Man skulle nok have været der" fra 2021.

Trilogien er også blevet solgt til flere andre lande heriblandt Tyskland, Italien, Holland og Nordmakedonien.

Derudover er filmrettighederne til trilogien blevet solgt til Nordisk Film.

/ritzau/