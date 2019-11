Bjarke Ingels modtager fransk ridderorden for at slå stregerne til blandt andet kulturhus og metrostation.

Den danske arkitekt Bjarke Ingels bliver på fredag hædret med den franske ridderorden Arts et Lettres. Det skriver DR.

- Jeg har svært ved at forestille mig en større ære end nu at være blevet slået til fransk ridder, siger Bjarke Ingels i en pressemeddelelse.

- Frankrig er ganske enkelt et land, hvor kultur, kunst og arkitektur udgør en fundamental prioritet ulig noget andet land i verden - og som konsekvens et land, hvor jeg altid har følt mig ekstremt velkommen og værdsat.

Ingels' tegnestue, Bjarke Ingels Group (BIG), har slået stort igennem i Frankrig.

Han står således bag blandt andet udvidelsen af Sorbonne Universitetet i Paris, den kommende metrostation Pont de Bondy, kulturhuset Méca i Bordeaux og genåbningen af det ikoniske stormagasin Gallerie Lafayette på Champs-Élysées.

Udnævnelsen som ridder kommer, bare en måned efter at Danmarks kronprinspar var på besøg i Paris i forbindelse med et erhvervsfremstød.

Her var netop arkitektur et af hovedtemaerne.

- Bjarke Ingels hædres af den franske kulturminister for sit visionære talent for at gentænke arkitekturen med modig inddragelse af samtidens interesse for medborgerskab og miljø, siger Frankrigs ambassadør i Danmark, Caroline Ferrari, i en pressemeddelelse.

Blandt de danskere, der kan bryste sig af at være slået til franske riddere, er skuespillerne Mads Mikkelsen og Sidse Babett Knudsen, musikeren Benjamin Koppel, forfatter Jens Christian Grøndahl og kunstner Olafur Eliasson.

Bjarke Ingels var i 2017 i audiens hos dronning Margrethe og blev ved den lejlighed Ridder af Dannebrog.

Den 45-årige arkitekt kendes fra en række spektakulære byggerier herhjemme, blandt andet det nye pandaanlæg i København Zoo og skibakken Amager Bakke på toppen af et forbrændingsanlæg.

Arkitekten tegner også et nyt naturhistorisk formidlingscenter med navnet Lycium, der skal stå klart på Fanø om to år.

Bjarke Ingels modtager sin franske ridderorden på den franske ambassade i København.

/ritzau/