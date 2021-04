Skuespiller Esben Dalgaard kæmper for at holde sin tvivl i snor, så han kan bruge den som sin benzin.

Han har stået på teaterscener over hele landet, træder ind i de danske stuer i tv-serier, julekalendere og film og har udfoldet sig på det tv-transmitterede dansegulv i "Vild med dans".

Men på trods af, at skuespiller Esben Dalgaard lever af at stille sig offentligt frem, så er der ikke meget selvtillid at komme efter på indersiden, fortæller han ærligt.

- Troen på mig selv er min største akilleshæl. Det står bestemt ikke først i den blå bog om mig, siger den 44-årige skuespiller.

Mandag den 5. april kan han ses i den gratis, streamede teaterforestilling "Ordet", som kredser om temaerne tro og tvivl.

Og netop tvivlen kalder han sin livspartner. Den er der på en eller anden måde altid.

- Mit valg af branche og mit valg af karriere har nok været forholdsvis forstærkende for det. I den branche er man konstant i andres vurdering, og det kan være ubehageligt, siger han.

Han oplever tit, at andre har en forventning om, at han nok elsker at rejse sig op og holde en tale. Men det kunne ikke være længere fra sandheden.

- Jeg har slet ikke lyst til, at folk skal kigge på mig. Så det er et oxymoron (selvmodsigelse, red.), at jeg har valgt at stille mig op på en scene.

- Men sådan er det blevet, og jeg elsker mit arbejde - selv om det lyder helt tåbeligt, siger Esben Dalgaard.

Ét sted kan han dog sagtens mærke selvtilliden og selvværdet stråle, og det er i rollen som forælder til sine to piger på 8 og 15 år.

- Jeg er i øjenhøjde med mine børn, uden at vi på den måde er venner eller bonkammerater. Jeg er ærlig over for dem, og jeg erkender mine fejl og mangler. Og hvis man tør gå derud, kan man ikke falde så dybt. Så der kan jeg godt finde en tro på mig selv.

- Jeg har da gjort masser af ting forkert, men jeg har altid kunnet vænne tilbage og sige, at jeg gjorde det med et ærligt udgangspunkt.

Han tænker også meget over, at hans egne unger skal voksne op med masser af tro på sig selv og vide, at de er gode mennesker, lige præcis som de er - med alt hvad det indebærer af fejl og mangler.

- Men der er ikke en enkelt god læresætning, der giver svaret på, hvordan man giver sine børn godt selvværd, siger han og tilføjer:

- Mine egne forældre har været vidunderlige, og jeg kan ikke pege en finger på, hvor de skulle have fejlet, i forhold til at jeg selv kæmper meget med selvtillid og tro på mig selv.

Og det kan da godt få ham til at frygte, at han selv mislykkes med at tanke pigerne helt op selvtillid og selvværd. For han kan ikke se, hvad hans egne forældre skulle have gjort anderledes.

Den grundlæggende tvivl er ikke en ubetinget dårlig ting. For Esben Dalgaard er den en reminder om, at noget er vigtigt for ham.

Og så kan den være en motor, der holder ham i gang og holder ham skarp.

- Hvis du kan tæmme tvivlen og holde den i en snor, hvor den ikke bliver til præstationsangst, så bliver den også en benzin, et drive og en motivation for dig, forklarer han og fortsætter:

- Tvivlen kan gøre, at du forbereder dig så godt, at dit bundniveau er højt. Når jeg er velforberedt, bliver tvivlen på mig selv en smule mindre. Hvis tvivlen forsvandt, så er det jo interessant, om ens kunstneriske virke ville blive forfladiget, og om man ville gå i stå.

Mens Esben Dalgaard aldrig er tilfreds med sig selv, så forholder det sig helt modsat med andre. Generelt tror han på det bedste i andre mennesker, fortæller han.

- Så tvivlen peger ikke udad, på samme måde som den peger indad. Og det er jeg egentlig meget glad for, for sådan som jeg har det med mig selv, vil jeg nødigt have det med alle andre, siger han.

Udefra set kører Esben Dalgaards karriere på skinner, og rollerne i serier som "Hånd i hånd" og "Bedrag" og i film som "Vores mand i Amerika" står i kø.

Og han er også meget taknemmelig for, hvor godt det går.

Men det betyder altså langtfra, at han kan smække benene op og klappe sig selv på skulderen.

- Jeg er super-utilfreds, og jeg er megasulten, siger han med et grin om karrieren og fortsætter:

- Jeg brokkede mig da til min agent over, at jeg ikke er med i "Borgen". Alle spillerne der er fantastiske, og vi kan ikke alle sammen lave det hele, men min ærgerrighed for at få lov at prøve kræfter med de udfordringer er fuldstændig intakt. Og jeg vil gerne udholde mig i mere forskelligartede ting.

Ordet" har også rutinerede navne som Amalie Dollerup, Preben Kristensen og Waage Sandø i nogle af de øvrige bærende roller.

"Ordet" skulle have haft premiere på Folketeatret den 30. januar, men er blevet udskudt flere gange på grund af coronarestriktionerne.

Folketeatret har derfor valgt at streame forestillingen gratis på folketeatret.dk den 5. april.

Tilmeldingen kan ske på folketeatret.dk.

