Skuespiller Mikkel Boe Følsgaard er ikke i tvivl om, hvilken rolle der har betydet allermest for ham.

Herhjemme har han slået sit fast navn med centrale roller i film som "Sommeren '92", "Under sandet" og "Arvingerne".

Som en af hovedpersonerne i den danske Netflix-serie "The Rain" har han også tiltrukket en kæmpe fanskare i udlandet.

På trods af et langt CV er 35-årige Mikkel Boe Følsgaard ikke et sekund i tvivl om, hvilken rolle der har størst betydning for ham, både personligt og professionelt.

Hvilken rolle er den bedste, du har spillet?

- Rollen som kong Christian VII i "En kongelig affære".

Hvad var det bedste ved rollen?

- At spille en karakter, som skjuler al sin sårbarhed, angst og usikkerhed og nervøsitet. Han var en sårbar figur bag al sit fjol. Jo mere han fjollede, jo mere fik han det til at se ud, som om han ikke havde det dårligt, men det havde han indeni.

Hvad var det sværeste?

- At det var min første film og et vanvittigt setup. Det var i Prag, og det var med Mads Mikkelsen og Alicia Vikander. Og jeg vidste ikke en fløjtende skid om at lave film, og jeg anede ikke, at man skulle stå på et mærke og alt sådan noget.

- Det var helt forfra. Men jeg havde en instruktør, Nicolaj Arcel, som uddannede mig, og jeg havde Mads Mikkelsen, som var forrygende sød, og som tog sig af mig. Så jeg fik en hård ilddåb, synes jeg, hvor jeg virkelig blev kastet for løverne. Men samtidig kunne det ikke være bedre, for jeg havde de bedste mennesker at lære af, så jeg havde mit eget filmskoleforløb dernede.

Hvordan fik du rollen?

- Det var bare en casting. Jeg gik på Teaterskolen, jeg havde et år tilbage, og så blev jeg inviteret ind til en casting, fordi casteren kendte mig fra noget andet. Hun ledte efter en ung, dansk skuespiller til rollen, så hun havde nogle forskellige inde. Jeg var igennem måske 3-4 runder og blev castet over for Mads Mikkelsen, hvor der også skulle være god energi. Så fik jeg rollen samme aften, tror jeg.

- Jeg blev sindssygt glad, for nogle gange er der ting i livet, hvor man tænker: "Den dér er min". Det tænkte jeg om rollen. Da jeg skulle til den første casting og gik på Wikipedia for at læse om karakteren, så tænkte jeg: "Det kan jeg lave, det ved jeg". Så det var så fedt at få den.

- Men efter at have sagt ja blev jeg jo så nervøs, for kunne jeg faktisk gøre det? Hvad har jeg rodet mig ud i, tænkte jeg. Jeg gik på Teaterskolen og skulle have orlov, hvilket man ikke må normalt. Så det gav en masse praktiske udfordringer.

Hvad har rollen haft af betydning for din karriere?

- Alt. Alting for mig. Det har åbnet alle døre for mig. Jeg var så heldig at vinde en Sølvbjørn for den, så da jeg kom hjem fra Berlin, hvor jeg var i slutningen af min uddannelse, lå der en casting på en DR-serie, som jeg gik til og fik. Det var "Arvingerne", som jeg lavede i tre år, og som var med til at åbne andre døre.

- Det, som desværre nogle gange er lidt afgørende i den her branche, er, at man nogle gange skal være heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det var jeg, og det satte mig på kortet. Måske var jeg her, selv om jeg ikke havde lavet "En kongelig affære", men vejen havde nok været længere.

