Susse Wold og Bent Mejding er blevet enige om, at deres aske skal spredes over havet, når de dør.

For skuespillerparret Susse Wold og Bent Mejding er Hawaii noget ganske særligt. De er kommet på øerne i 35 år, de er blevet gift der, og Hawaii er som deres andet hjem.

Og i sin nye bog "Bevægelse" fortæller Susse Wold, at hun og Bent Mejding er blevet enige om, at deres aske skal spredes i havet, når de dør.

Fordi alle have hænger sammen, og på den måde kommer de også forbi Hawaii.

- På Hawaii siger man, at havet har samme pH-værdi som det fostervand, vi alle har ligget i. Derfor er det en naturlig afslutning på livet, at man bliver givet tilbage til havet. Der kommer en cirkel i dit liv, hvor fødsel og død kædes sammen. Det synes jeg er meget, meget smukt, siger Susse Wold.

Den 80-årige skuespiller er ikke opdraget i en bestemt tro, men spiritualitet og åndfuldhed betyder meget for hende.

- Jeg er stensikker på, at der findes noget, der er større end mig. Så kan du kalde det Gud, Buddha, Jesus, Shiva, det er jeg ligeglad med. Jeg ved, at der er noget, der er større end mig, siger hun.

Det mærker Susse Wold særligt, når hun er på Hawaii.

- Jeg får et mentalt løft, når jeg er der. "Ha" i ordet "Hawaii" betyder åndedræt og livskraft, og det er præcis det, jeg føler, når jeg kommer til øerne. Jeg får et åndedræt, og jeg får livskraft. Om jeg så trækker det fra de store bjerge eller fra havet, eller om jeg ser en vidunderlig hula-danser, der fortæller eventyr med kroppen, så føler jeg mig meget levende, siger hun.

Det giver Susse Wold en tryghed at vide, at der findes noget større end hende selv. Det får hende til at koncentrere sig mindre om sin egen navle og vende opmærksomheden til andre og til det, der omgiver hende.

Det tager kort sagt hendes ego væk.

- På Hawaii har jeg hørt noget, som jeg synes er rigtigt: Ego står for "Easing God Out". Det betyder, at det guddommelige ikke er til stede, når du er i dit ego og tænker mig, mig, mig. Så er du ikke i kontakt med den guddommelige kraft. Det synes jeg er meget rigtigt, siger hun.

"Waii" i ordet "Hawaii" betyder vand, og vand betyder meget for Susse Wold.

- Når jeg ligger i vandet, føler jeg mig vægtløs. Jeg kan ligge og læne mig tilbage og blive båret af vandet, og på samme måde føler jeg mig båret af den universelle kraft, som jeg ved eksisterer, siger hun.

- Hvis du betragter Gud som værende havet, så er jeg sikker på, at jeg bliver en del af det, når jeg dør. Men tro indebærer tvivl, så jeg kan ikke sige, hvordan det bliver. Men jeg håber, jeg vender tilbage til havet og dermed også kommer forbi Hawaii.