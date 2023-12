Det nye år byder på familieforøgelse for det danske kendispar Sarah Juel Werner og Ari Alexander, der venter deres andet barn.

Der er babylykke at spore hos skuespillerparret Sarah Juel Werner og Ari Alexander.

Deres familie på tre bliver nemlig til fire, når vintermånederne er forbi.

Det afslørede de over for ugebladet Her og Nu i forbindelse med gallapremieren på filmen "Bedre tider", som 33-årige Ari Alexander spiller med i.

Her mødte 31-årige Sarah Juel Werner, der er kendt for sin rolle i julekalenderen "Absalons hemmelighed" og serien "Doggystyle", pressen med struttende mave og stort smil.

Parret har i forvejen en datter, og om hun får en søster eller bror, ved parret endnu ikke.

Familieforøgelse er dog ikke det eneste, som er nyt for parret. De er også blevet husejere.

- Det er lidt af en mundfuld, men vi glæder os til at flytte ind, skrev Sarah Juel Werner i et opslag på Instagram i sidste uge.

Sarah Juel Werner og Ari Alexander mødte hinanden på et skuespillerkursus i New York i 2015. Her opstod et venskab, som senere er blevet til en forlovelse og en familie.

Parret har spillet over for hinanden i blandt andet serien "Doggystyle", hvor Sarah Juel Werner spiller Ida, der har et handicap, mens Ari Alexander er i rollen som hendes hjælper, Henrik.

/ritzau/