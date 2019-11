Sara Hjort Ditlevsen, der blandt andet er kendt fra tv-serien "Rita", skal være mor for første gang.

Hun har haft bærende roller i tv-serier såsom "Rita", "Perfekte steder" og "Gidseltagningen", men for skuespillerinden Sara Hjort Ditlevsen sker der noget helt nyt til foråret.

Hun venter nemlig sit første barn, hvilket hun afslører på sin Instagram-profil. I billedteksten antyder hun, at det er en forårsbaby, da der står "spring baby". På billedet kan man samtidig se en bule på maven.

Det bliver den 31-årige skuespillerindes første barn. Hun blev i juli gift med Jakob Lawaetz, der til dagligt arbejder som læge. De har været sammen siden 2017.

Hun har tidligere udtalt, at det er dejligt, at de er indenfor forskellige fagområder.

- Jeg har før været sammen med folk fra branchen, og det kan godt blive lidt indspist. Det er lidt alvorligere ting, han har med at gøre. Det kan sætte tingene lidt i perspektiv for mig, når vi kommer hjem fra arbejde og fortæller om vores dag, har hun tidligere sagt til Billed-Bladet.

I 2014 modtog skuespillerinden "Believe in you" prisen sammen Pelle Emil Hebsgaard. Prisen gives til unge danske skuespiltalenter.

For seks år siden fik hun også en af de største hædersbevisninger indenfor dansk film, da hun i 2013 vandt en Bodil for bedste kvindelige skuespiller. I samme kategori var sværvægtere som Trine Dyrholm og Bodil Jørgensen også nomineret det år.

Sara Hjort Ditlevsen var senest aktuel i filmen "Ser du månen, Daniel" af Niels Arden Oplev, hvor hun spiller en mindre rolle.

/ritzau/