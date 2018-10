Lene Maria Christensen er aktuel i svindlerserien "Friheden" i en rolle, der forener komedie og drama.

København. Leverpostejen lugter mere end nogensinde, og en flirt med chefen er det eneste, der får kinderne til at blusse bare en anelse op.

Hjemme hos Nina og Erik har hverdagens trummerum for længst overtaget, indtil fortiden dukker op i form af storsvindleren Jacqueline, som vækker lidenskaben til live igen ved at få ægteparret til at genoptage deres dobbeltliv for at begå det sidste store kup.

Et dobbeltliv, de ellers droppede til fordel for familien, da graviditetstesten for 17 år siden viste to tydelige streger.

Det er omdrejningspunktet i Viaplays nye danske dramakomedie, "Friheden", hvor Lene Maria Christensen indtager rollen som Nina.

- Jeg står et sted i min karriere, hvor jeg synes, at jeg begynder at få styr på det. Jeg har prøvet mange forskellige ting, så jeg har fået en god erfaring, og med den følger også nogle andre ambitioner: at de roller, jeg siger ja til, helst skal være ret krævende på den ene eller anden måde.

- Der skal være en stor udfordring, og der skal helst være noget land, jeg ikke har betrådt, for ellers vil jeg kede mig - og så vil jeg frygte, at publikum også gør det, siger Lene Maria Christensen.

Den prisvindende skuespillerinde har indtaget yderpunkterne i det filmiske følelsesregister - fra de dybeste dramaer i "Arvingerne" og "En familie" til gakkede komedier som "Sover Dolly på ryggen?" og "Dræberne fra Nibe".

Hun har aldrig holdt sig tilbage fra at prøve ting, forklarer hun.

- Jeg har ovenikøbet dristet mig ind i en revy (Tivolis Tam Tam-revy i 2015, red.), men det kommer jeg ikke igen. Det var simpelthen for svært for mig - en helt umulig svær genre. Det er ikke der, jeg skal udfordre mig selv yderligere.

- Jeg tror, at jeg ikke matcher op med revyer, og det forstår man først, når man er i det - det stod også lysende klart for de fleste, der så det og for mig selv, som var med i det, griner hun.

Netop nu kan skuespillerinden ses i "Friheden", som forener drama og komedie i krydsfeltet mellem dagligdags-trummerummen og det adrenalinpumpende dobbeltliv som storsvindlere.

Selv om Lene Maria Christensen aldrig rigtig selv er blevet svindlet, var hun lige ved at blive det, da hun for cirka 20 år siden var i den amerikanske storby New York med sine studiekammerater fra teaterskolen.

- Vi fik forvildet os ind til en dame, der skulle læse vores hænder. Hun tænkte nok, at jeg ville falde i gryden, som var, at hvis ikke jeg gav hende 7000 dollar dagen efter - jeg var SU-studerende dengang - ville det gå mig skidt. Hun havde formået at manipulere os.

- Det, hun havde gjort, var at regne noget ud om os, som sikkert enhver kunne have gjort - og så lige lidt ekstra. Og det ekstra gør jo, at man tror på det. Jeg blev bange. Det tog nogle dage, hvor vi traskede rundt i New York, men efterhånden fik vi talt hen et sted, hvor vi godt kunne slippe frygten.

Også i kærligheden kan man føle sig snydt, fortsætter hun.

- Vi har alle sammen været sammen med de forkerte kærester i længere eller kortere perioder, hvor man indimellem også kan føle sig snydt. Gennem ungdommen har man det med at matche op med de forkerte.

Sådan er det ikke i dag.

Siden 2005 har Lene Maria Christensen været gift med Anders Bach Petersen, som hun har to døtre med.

- Det bølger op og ned i ethvert parforhold. Jeg skal ikke være parforholdsklog og komme med de gyldne råd, men man må arbejde for det, tror jeg.

- Folk må gøre det så godt, som de overhovedet kan, men der er også de parforhold, der ikke skal fortsætte, lyder det fra Lene Maria Christensen.

Hvordan det går forholdet for svindlerparret i "Friheden" - og det store kup - kan ses på Viaplay og TV3 hver onsdag klokken 21.00.

Med på rollelisten er også navne som Lars Ranthe, Lotte Andersen og Anne Sofie Espersen.

