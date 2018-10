- Jeg er blevet opdraget af to stærke kvinder - min mor og mormor, siger skuespillerinden Molly Egelind.

København. Da Danmark i årene efter Anden Verdenskrig manglede sygeplejersker, opstod initiativet om at lade mænd blive optaget på sygeplejeskolen for at vise, at også de kunne gøre en forskel for patienter og pårørende på lige fod med kvindelige sygeplejersker.

Det dengang skelsættende eksperiment er omdrejningspunktet i TV2 Charlies nye historiske hospitalsdrama, "Sygeplejeskolen", som får premiere 21. oktober.

I serien spiller Molly Egelind rigmandsdatteren Anna, der trodser overklassens forventninger om at gifte sig og blive hjemmegående og i stedet starter som sygeplejeelev på det første hold med både mænd og kvinder.

- Jeg har tænkt enormt meget på min mormor, og hvad der blev forventet af kvinder dengang. Hun lod sig skille i en tid, hvor man bestemt ikke gjorde det, og blev arbejdende singlemor til to børn som pressefotograf, fordi hun havde et kamera og skulle lave noget for at tjene nogle penge.

- Hun var på det tidspunkt også en ung kvinde - lidt ældre end Anna i serien - og jeg har tænkt ret meget over, hvad det er for en stædighed og målrettethed, der skal til for at bryde ud af det mønster. Min mormor havde samme gåpåmod, fortæller Molly Egelind.

Det er en indre energi, som den 30-årige skuespillerinde har taget med sig.

- Jeg er blevet opdraget af to stærke kvinder - min mor (komiker og skuespillerinde Søs Egelind, red.) og min mormor. Oprørskheden og viljen til selv at bestemme har jeg haft med i hvert fald to generationer tilbage.

- Jeg har lært, at jeg ikke skal finde mig i en skid - uanset hvad - og så må man tage konsekvenserne af at sige fra, hvis der er nogen. Jeg ved med mig selv, at jeg sagtens kan sætte foden i gulvet og råbe højt - det har bare ikke været nødvendigt indtil nu, siger Molly Egelind.

Det er også værdier, hun og gemalen, skuespiller Benjamin Hasselflug, forsøger at give videre til deres fireårige datter, Ellinor.

- Først og fremmest har vores datter fået min mormors fornavn, Ruth, til mellemnavn. Jeg har prøvet at føre lidt af min mormors energi med videre til vores datter. De nåede desværre ikke at møde hinanden, så jeg har prøvet at transplantere noget energi gennem det.

- Vi snakker enormt meget med Ellinor om, at alle kan, hvad de vil, så længe man er tilpas med det - så længe man ikke gør nogen fortræd, så må man faktisk gøre, hvad man vil.

Rollen som Anna i "Sygeplejeskolen" er Molly Egelinds første hovedrolle på film og tv, og det er en drøm for den 30-årige skuespillerinde at medvirke i en hospitalsserie.

- Jeg har fulgt slavisk med i "Grey's Anatomy", så jeg tændte med det samme på opgaven. Og jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg er helt vildt beæret over det. Jeg er stolt af mig selv over at være nået så langt. Det er ikke specielt lang tid siden, jeg blev uddannet, siger hun og fortsætter:

- For skuespillere er enhver rolle jo på en måde et jobinterview til den næste, så selvfølgelig håber jeg med alt, jeg laver at det er noget, folk synes om, og som kan bære mig videre, siger Molly Egelind.

"Sygeplejeskolen" har premiere på TV2 Charlie og TV2 Play søndag den 21. oktober klokken 21.00.

I de bærende roller ses blandt andre Jens Jørn Spottag, Anette Støvelbæk, Morten Hee Andersen, Katrine Greis-Rosenthal, Benedikte Hansen og Asta August foruden birollepræstationer fra blandt andre Preben Kristensen, Mikael Birkkjær og Peter Gantzler.

/ritzau/