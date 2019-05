Skuespillerinden Clara Rosager skal spille med i superheltefilm med blandt andet Jared Leto.

I Danmark er Clara Rosager blandt andet kendt for sin rolle som bondepige i Michael Noers "Før Frosten", hvor hun spillede over for Jesper Christensen.

Men resten af verden vil snart se hende i en helt anden rolle, når den kommende superheltefilm "Morbius" har premiere.

Clara Rosager har nemlig landet en rolle i filmen, der er en del af Sonys Spiderman-univers. Det skriver kino.dk.

Overfor filmmediet har skuespillerinden bekræftet, at hun er på rollelisten i "Morbius", der har Jared Leto i hovedrollen.

"Morbius" er en af Spidermans fjender i tegneserierne, men han får altså nu sin helt egen film, ligesom "Venom" gjorde det sidste år.

Clara Rosager har tidligere også medvirket i Afdeling Q-filmen "Journal 64", og så arbejder hun også som model.

"Morbius" får premiere den 30. juli 2020.

/ritzau/