Christian Tafdrup kan nu kalde sig for far til to små døtre, efter at datteren Cleo er blevet storesøster.

- Et lys i mørket.

Sådan skrev skuespiller og instruktør Christian Tafdrup i marts måned, da han midt under coronakrisens begyndelse afslørede, at han skulle være far for anden gang.

Og nu er den lille pige så kommet til verden.

Det annoncerer Christian Tafdrups kæreste, Natalie Toro Stokholm, på Instagram, hvor hun har delt et babybillede af parrets datter i armene på den nybagte far.

- I går kom vores lille pige til verden, skriver hun til fotoet og afslører samtidig, at navnet er Edie Toro Tafdrup.

Også Christian Tafdrup har delt billedet og tilføjer, at de er lykkelige over familieforøgelsen.

Lille Edie slutter sig til familien, som også består af storesøster Cleo på tre år.

Foran kameraet er 42-årige Christian Tafdrup kendt fra seersucceser som "Borgen", "Lærkevej" og "Herrens Veje", mens familiens mindste medlemmer formentligt genkender ham som Filias i Tinka-julekalenderne.

Bag kameraet har han udmærket sig som instruktør på den kontroversielle film "En frygtelig kvinde" og for det prisvindende drama "Forældre".

Se babybilledet her: https://www.instagram.com/p/CDanPmhhpVo/

