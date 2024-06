Skuespiller Nanna Rossen er brudt ud af den boks, hun var kommet til at sætte sig selv ned i.

Et ordsprog lyder, at man ikke skal dømme en bog på omslaget.

Virkeligheden er ikke sort og hvid, og uanset om man er grøn, brun eller hvid, er blodet, der ruller i årerne på os alle sammen, rødt.

Det illustrerer musicalen "Wicked". Den udspiller sig forud for "Troldmanden fra Oz" og viser, hvorfor hende, der til skræk og advarsel kaldes Den Onde Heks fra Vest, er blevet "wicked" - modbydelig.

Rollen spilles i den kommende danske opsætning, der får premiere på Fredericia Musicalteater 18. september, af skuespilleren Nanna Rossen.

- Jeg synes altid, det er fedt at fortælle historier, som giver plads til outsideren, og historier, hvor jeg kan have noget af mig selv med, siger hun.

"Wicked" handler om venskabet mellem to unge kvinder, der møder hinanden på hekseskolen i det magiske rige Oz: førnævnte Elphaba, Den Onde Heks fra Vest, der er resultatet af en affære og fødes med grøn hud og dermed ser anderledes ud end de fleste andre, og klassens populære pige, Glinda, som spilles af Johanne Milland.

- Jeg har haft et rigtig dejligt liv indtil videre. Men især da jeg var teenager, hvor der skete alt muligt inde i mig, kunne jeg nogle gange godt gå rundt og føle mig lidt som en trold i forhold til mine veninder. Jeg gik hurtigere i puberteten og var også lidt større end dem, fortæller Nanna Rossen.

- I virkeligheden når jeg tænker tilbage, så jeg nok ikke helt vildt meget anderledes ud. Men det var en følelse inde i mig, og jeg mærker det stadig.

Nanna Rossen forsøger at finde ordene for at fortsætte:

- Jeg kan ofte stå og have en indre monolog inde i hovedet: "Nu skal du sige et eller andet, fordi folk synes, du er så underlig lige nu, hvis du ikke siger noget", og så føler jeg bare endnu mere underlig ..., fortæller hun åbenhjertigt.

- Jeg har altid været genert og sådan lidt stille. Jeg får ikke altid sagt, hvad jeg har på sinde eller mener, og så er det nemt at blive misforstået.

Det samme gør Elphaba.

Hun har fået lagt et narrativ ned over sig selv. At grøn er gusten.

- Det har jeg heldigvis aldrig selv følt. Men jeg har nogle gange sat mig selv i en boks som hende outsideren eller som hende den sjove veninde, fortæller Nanna Rossen.

- Men det var mig selv, der satte det ned over hovedet, med en følelse af at det blev sat på mig. Men det var jo mig selv, der holdt mig selv fast. Det gør Elphaba også lidt, i hvert fald meget i starten, indtil hun så møder Glinda, og de får et venskab, og de lærer en hel masse ting af hinanden.

Glinda konstaterer godt nok, at Elphaba er grøn, men mest af alt ser hun hendes bankende røde hjerte.

- Jeg er selv i en branche, hvor man bliver bedømt på, hvordan man ser ud, og hvem man er. Nu lever vi heldigvis i en tid, hvor de normer, der er sat for nogle typer roller, bliver udfordret, hvilket er skønt for sådan en som mig, siger Nanna Rossen.

- Men jeg har følt mig meget sat i, at jeg kommer aldrig til at spille de her prinsesseroller eller den yndige et-eller-andet, selv om jeg godt kan spille alt muligt andet. Men jeg ved godt nu, at det ikke behøver at være sat, og at jeg gerne må udfordre det.

"Wicked" havde verdenspremiere på Broadway for 20 år siden. I 2011 kom den første gang til Danmark, og dengang var Nanna Rossen faktisk inde at se den - det var fem år, inden at hun selv endte på musicalscenen.

Hun debuterede i den danske version af Broadway-musicalen "Hairspray" i 2016. Året forinden var hun blandt de flere end 300 ansøgere, der bejlede til en af hovedrollerne i forestillingen, men Nanna Rossen var hende, som endte med at gå hele vejen. Hendes præstation gav hende en talentpris til Reumert-uddelingen, en af de største hædersbevillinger inden for dansk scenekunst.

I 2019 blev Nanna Rossen så uddannet musicalskuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i Fredericia.

Men faktisk begyndte hun allerede at optræde som lille. Hun var med i børnenes melodigrandprix, MGP, tilbage i 2005, og kort efter blev hun optaget på Eventyrteateret.

- For mig er det naturligt, at hvis der er noget, der føles for stort inde i en, til at det kan siges med ord, så kan det komme ud via en sang, siger Nanna Rossen.

- Jeg var jo genert som barn, så jeg tror helt klart, at det var en måde at komme ud med nogle ting på. Hvis man ikke lige er sådan en, der normalt går og råber højt om, hvad man lige føler og tænker, så er det enormt forløsende at gå op på en scene og bare synge sit hjerte ud.

Den frihed, hun får fra sang, forsøger hun at tage med ned fra scenen.

- Det er sådan min ting lige nu, at "don't give a fuck", fortæller Nanna Rossen.

- Det er ikke altid, at det lykkes helt vildt godt for mig. Jeg kommer stadig til at føle, at jeg står og snakker med mig selv i mit hoved, og alle synes, jeg er i weird. Men det tror jeg bare, er en del af mig, og det skal jeg også acceptere, at jeg er bare ikke et menneske, der nødvendigvis altid råber helt vildt højt. Men jeg øver mig.

"Wicked" får premiere på Fredericia Musicalteater 18. september og spiller frem til den 5. oktober.

Herefter kommer musicalen forbi Tivolis Koncertsal i København fra den 11. til den 19. oktober, inden den vender tilbage til Fredericia igen og spiller fra den 25. oktober og frem til 17. november.

/ritzau/