Alexandre Willaume var ved at stable en karriere på benene i udlandet, da coronakrisen væltede ind fra højre.

Den 48-årige skuespiller Alexandre Willaume har placeret sig foran en computerskærm. I baggrunden er han omgivet af det, der mest af alt ligner et hvidt forhæng fra en teatersal eller et hotelværelse.

Men det er langt fra tilfældet.

- Jeg sidder i mit soveværelse, for at det ikke skal være løgn. Og det er ikke så sexet, som det lyder. Mine to børn er sendt hjem fra skole, så de opholder sig i stuen, hvor jeg ellers havde gjort klar med juletræ, fortæller den 47-årige skuespiller, der er med på et interview over videotjenesten Zoom.

Årsagen er, at han lige nu er aktuel i den nye Netflix-serie "Equinox", hvor han spiller karakteren Henrik, der er skolelærer for en flok studenter, som på mystisk vis forsvinder under en studenterkørsel.

Skuespilleren vil selv beskrive karakteren som en "spøjs" type, der på den ene side har noget med tragedien at gøre og på den anden side ikke.

Men lige som for så mange andre, så er Alexandre Willaumes 2020 langt fra gået som planlagt.

Inden årets begyndelse havde han blandt andet færdigindspillet en hovedrolle i Viaplay-thrillerserien "The Head", var i gang med indspilningerne til Netflix-serien "Equinox" og kunne se ind i et år, hvor han kun kort skulle runde Danmark for derefter at sætte kursen mod Irland til noget, han ikke vil komme nærmere ind på.

Alexandre Willaume skulle endelig have sit udenlandske gennembrud og var godt i gang med det. Men så kom coronakrisen pludselig ind fra højre, og nu har han i stedet stået i tomgang i 10 måneder.

- Jeg er gået fra nogle år, der har været voldsomt stigende og spændende til en helt sindssyg flatline. Fuldstændig stilhed, fortæller han.

- Jeg har allerede haft nogle fantastiske år, men jeg håber selvfølgelig ikke, at udlandet glemmer mig, siger skuespilleren med et glimt i øjet og tilføjer, at han stadig har en masse gode roller i sig.

Skuespilleren har dyb sympati med de mennesker, der i forvejen hang med neglene ud over kanten.

- Jeg kan da godt se, at den afgrund rykker nærmere og nærmere, for hvor mange reserver har man egentlig?

Ifølge ham er der dog ingen tvivl om, at det hele nok skal komme op og køre igen, så han på et tidspunkt kan fortsætte, hvor han slap.

- Der er begyndt at komme et minimum af castings ind af døren igen, og jeg kan også mærke på casterne i udlandet, at jeg stadig er en del af det, fortæller han.

Under coronakrisen har han i stedet lavet en masse speaks, dubbet tegnefilm og plejet sin interesse for at male.

- Alle spørger, om jeg ikke synes, det er fedt bare at kunne gå ned i atelieret og male, nu hvor jeg har mere tid. Men sådan virker kreativitet ikke for mig. Jo mere travlt jeg har, jo mere kreativ bliver jeg, fortæller han.

Egentlig var hans plan, at han kun skulle hjem og ramme Danmark for en stund for at medvirke i et par større roller.

- Jeg troede, jeg skulle have været hjemme for måske at tage en hovedrolle, men i mellemtiden er der andre skuespillere, der også er vendt hjem, og som har fået de job i stedet, siger han.

Oveni det skulle han, et par dage før landet lukkede ned i marts, have skrevet under på kontrakten vedrørende en stor tv-serie i Irland.

- Jeg sagde selv nej, for jeg turde simpelthen ikke sidde derovre, hvis mine to sønner, min mor eller kæreste ville blive ramt af det monster (coronakrisen, red.), der var på vej ind over os, siger han, som dog i sine stille måneder har tænkt over, hvad det lige var, han fik gjort der.

Selv om alt er blevet aflyst eller udskudt, hænger økonomien dog stadig sammen for skuespilleren, uden at han har skulle søge hjælpepakker, bekræfter han.

Forude venter et par arbejdsopgaver, men om de rent faktisk bliver til noget, ved Alexandre Willaume ikke endnu. Og hvis de gør, vil det tidligst være til april.

Indtil da kan man følge ham i "Equinox", der fik premiere på Netflix den 30. december.

/ritzau/