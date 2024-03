Skuespilleren Dar Salim annoncerede ved prisuddelingen EchoPrisen, at hans kæreste har sagt ja til hans frieri.

Der er kærlighed i luften.

Den danske filmstjerne Dar Salim er nemlig blevet forlovet.

Den 46-årige skuespiller afslørede de glædelige nyheder midt under sin takketale ved EchoPrisen, da han modtog prisen som Årets Skuespiller for sin præstation i filmen "'Underverden 2". Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne takke min kæreste. Nej, hun er min forlovede. For hun sagde ja! sagde han ved prisuddelingen torsdag aften ifølge mediet.

Dar Salim har længe været privat om sit kærlighedsliv, og det er derfor heller ikke offentligt kendt, hvem hans kommende brud er.

Men et billede på skuespillerens Instagram af et morgenbord med havudsigt og en blond kvinde, der sidder med ryggen til, fik rygterne til at svirre.

- Coffee and love, lød teksten til billedet efterfulgt af to hjerter.

Hvor og hvornår brylluppet skal stå, annoncerede skuespilleren ikke.

Dar Salim har gennem de seneste mange år været et kendt ansigt på både den internationale og den danske filmscene.

Han er mest kendt for sin hovedrolle i den actionfyldte filmserie "Underverden", som han også blev hædret for til EchoPrisen. Derudover har han også medvirket i hitserien "Game of Thrones".

Senest har han været aktuel i filmen "The Covenant", hvor han spiller over for filmstjernen Jake Gyllenhaal.

Dar Salim har tidligere dannet par med filmproduceren Meta Louise Foldager, som han har sønnen Zidane Storm Salim med.

/ritzau/