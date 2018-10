Den Kriger-aktuelle skuespiller Kenneth M. Christensen har fuld fart på karrieren og familielivet.

København. Kenneth M. Christensen fik sit helt store gennembrud i DR's store søndagsdrama "Arvingerne", og siden har den fremadstormende skuespiller medvirket i seriesucceser som "Dicte", "Gidseltagningen" og "Rita".

I øjeblikket kan den 35-årige seriestjerne ses i TV2's nye actiondramaserie, "Kriger", som rockeren Røde.

En hårdkogt rolle, som krævede masser af forberedelse.

- Jeg var i okay fysisk form i forvejen, men jeg havde et forløb med en træner op til optagelserne. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tog på, men jeg prøvede at være så klar som mulig, siger han og fortsætter:

- Jeg tog det også som en forberedelse, når jeg var nede at træne i fitnesscentret. Jeg forestillede mig, at der stod fire store fyre på siden, som råbte: "Kom nu! Puuump!" for at forberede mig på hele testosteronet og voldsomheden i miljøet.

Kenneth M. Christensen spiller håndlanger for Lars Ranthes karakter, Tom.

Og de to rutinerede skuespillere valgte at blive i rollerne for at blive tændte til optagelserne og frembringe den rigtige energi.

- Vi havde bevidst prøvet at påtage os rollerne så meget, at når vi mødte ind, blev "hej, godmorgen, har du det godt?" oversat til "hva' så, din lille svans? Fuck dig!" Det var jargonen, og for os var det vigtigt at komme ind i den fra start, siger Kenneth M. Christensen og tilføjer:

- Så det var godt, at makeupartisterne godt kunne tage det, når vi snakkede trash til hinanden, siger Kenneth M. Christensen.

Den barske tone mellem de forskellige takes skyldtes især mange af statisterne, som medvirker i seriens rockerscener.

De fleste af dem har ikke nogen teaterbaggrund eller skuespilleruddannelse, men trak i stedet erfaringer fra livets skole, så de rigtige skuespillere forsøgte at navigere efter de uskrevne regler under optagelserne, fortæller Kenneth M. Christensen.

- Mange af de drenge, vi spillede sammen med - meget stor ros til dem i øvrigt - har tidligere været i en kriminel løbebane, så man kunne mærke på dem, at det var dét, der var jargonen.

- Hvis ikke du spiller med musklerne, så er du ude, så er du glemt, så er du fucked, siger Kenneth M. Christensen.

Inden optagelserne fik han tegnet tatoveringer på armene og blev kronraget, og det var noget af en omvæltning af møde på arbejde, fortæller han.

- Det var en lidt speciel oplevelse, men samtidig er jeg også skuespiller, så jeg kan godt tage det på, når jeg tager på arbejde, og tage det af, når jeg kom hjem.

- Men det er et fuldstændig vildt skifte at have spillet, at man sidder til en fest og råber "luder" efter hinanden til at komme hjem til sin søn på to og halvt år og sige: "Hej, lille skat, dejligt at se dig", men sådan er vores fag, siger Kenneth M. Christensen.

I 2016 blev skuespilleren far for første gang, da Walter kom til verden, og den lille purk har sat alt i perspektiv.

- Det lækre ved børn er, at de er så instinktive. Der er ikke nogen mellemvej. De taler direkte ind til noget urmenneskeligt i en, så jeg kan ikke bare sige: "Far har stadig en rolle på sig, så jeg kan ikke være til stede for dig".

- Børn kræver, at man er til stede. Som regel er det forholdsvist simpelt: "Leg med mig" eller "jeg er sulten". På den måde falder rollen fra hinanden, lige så snart jeg kommer hjem til ham. Man kan ikke stå og spille rocker, når man skifter ble, griner han.

Foruden "Kriger" har den fremadstormende skuespiller for nylig færdiggjort Viaplays reboot af TV2's krimithriller "Den som dræber", og så er han ved at lægge sidste hånd på anden sæson af Kanal 5's "Gidseltagningen".

Efter en hektisk periode med natoptagelser og fuld fart på karrieren, ser skuespilleren frem til at kunne hellige sig sin kæreste og parrets søn.

- De næste to-tre måneder står på lidt optagelser, men ellers skal jeg hovedsageligt tage mig af min familie og vores knægt og i gang med at renovere den lejlighed, vi har købt.

- Min kæreste er i gang med at skrive en ph.d. i molekylær biomedicin, så nu tager jeg tjansen derhjemme, smiler Kenneth M. Christensen.

Parret kender hinanden helt tilbage fra gymnasietiden, men blev først kærester en hel del år efter.

- Jeg har scoret så meget opad - det mener jeg helt oprigtigt. Tænk at finde en kvinde, som er pissehamrende klog og dedikeret inden for det, hun laver og ser godt ud, smiler den serieaktuelle stjerne.

"Kriger" kan ses på TV2 og TV2 Play mandag klokken 20.00.

Foruden Kenneth M. Christensen består det stjernespækkede cast også af Dar Salim, Lars Ranthe, Jakob Oftebro, Søren Malling, Danica Curcic, Nicolas Bro og Natalie Madueño.

/ritzau/