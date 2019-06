Kenneth M. Christensen er blevet far igen - denne gang til en lille pige.

Det bliver en sommer med mindre søvn, bleskift og masser af gåture med barnevognen for seriestjernen Kenneth M. Christensen.

Han er nemlig netop blevet far igen - denne gang til en lille pige. Det afslørede han søndag i et opslag på Instagram.

I forvejen har skuespilleren og hans kæreste, Johanne Windeløv, sønnen Walter på tre år.

- Lørdag nat den 08.06.2019 vil for altid være helt speciel, jeg har sgu fået en lille pige!! Hun er det smukkeste, og som det kan ses, er hun allerede glad for sin fars næse, skriver skuespilleren i et opslag på Instagram, hvor han ligger sammen med sin lille datter.

- Johanne var den sejeste ved hendes fødsel, og jeg bøjer mig i støvet for alle mødre.. kærlighed er det vigtigste og største, der findes, skriver Kenneth M. Christensen.

Kenneth M. Christensen brød for alvor igennem i DR-serien "Arvingerne", men har også fået store roller i serier som "Kriger", "Gidseltagningen" og "Den som dræber - Fanget af mørket".

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/Byw74n8BOAn/

/ritzau/