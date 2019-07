Stjerneskuddet Jada optrådte første gang på Roskilde Festival i 2018, og det var en skelsættende oplevelse.

Fredag går den danske sangerinde Jada på scenen på Roskilde Festival for anden gang i sin karriere, og der er noget at leve op til for sangerinden. Hendes debut sidste år gik nemlig over al forventning.

Da hun i 2018 optrådte på festivalen for første gang, havde hun ikke regnet med et stort publikum.

Her optrådte hun nemlig på Countdown, som i opvarmningsdagene fungerer som scene for nye talenter, og det var tidligt på eftermiddagen.

Men Jadas nervøsitet over et svigtende publikum blev gjort til skamme.

- Der kom måske 8000 mennesker. Folk græd og græd og græd. Det var så vanvittigt at se på, fortæller den 26-årige sangerinde, som til daglig lyder navnet Emilie Molsted.

Koncerten affødte dog også negative reaktioner, som efterfølgende ramte hende hårdt.

Særligt hendes runde former og hår under armene fik fingrene til tastaturet.

- Det var efter Roskilde, at jeg første gang fik rigtig meget hate på nettet. Sådan noget krops-hate. Redbull lagde en video op efter festivalen på deres internationale side, og det væltede ind med ægte troll-hate. Det gik fuldstændig amok.

- Jeg har ellers altid været vellidt og god social, men pludselig var der 50.000 kommentarer fra folk, der hadede mig. Så koncerten var skelsættende, mest fordi det var en personlig milepæl, og fordi jeg følte mig så forbundet med publikum, men også på grund af det andet, siger Emilie Molsted.

I år glæder hun sig til at vende tilbage den festival, som har betydet mest for hende.

Hun skal spille på scenen Avalon fredag, denne gang som en del af det officielle musikprogram.

- Jeg skreg, da jeg hørte det. Vi fik det at vide for måske et halvt år siden, og min booker tog det roligt, men jeg var helt oppe at køre, og jeg græd selvfølgelig.

- Jeg havde selv haft en vild oplevelse første gang, så at Roskilde også følte, at der skete noget særligt og nu vil se mig igen, det er vidunderligt, fortæller Emilie Molsted.

Sangerinden har selv været på festivalen som gæst omkring ni gange, og hun har fået nogle af sit livs største musikalske oplevelser på Roskilde.

Det første Roskilde-år står dog stadig som det bedste.

- Det var første gang, jeg var afsted så lang tid uden mine forældre, og der var intet, der hed behovsudsættelse. Ville jeg være fuld, kunne jeg gøre det nu. Ville jeg se koncert, kunne jeg det. Det var et mekka af indtryk. Man hyggede sig, fik store musikoplevelser og kastede op i busken bagefter.

Samtidig var Emilie Molsted ulykkeligt forelsket i sin efterskolekæreste, som var sammen med en anden.

Værst af alt var, at hun ikke kunne finde badet på festivalpladsen.

- Efter fire dage var jeg desperat. Min vens far havde et kontor nede i Roskilde by, så vi gik derned. Han havde købt sandwich fra slagteren, og jeg husker kontrasten i at få et bad, sidde på det kontor i stilhed og se på et lille bassin med karper.

- Det var virkelig kontrasternes år med fuldstændig lykke og kæmpe ulykke. Det var en smuk Roskilde-gang, konstaterer Emilie Molsted med et smil.

