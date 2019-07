Julie Berthelsen siger meget snart ja til sin kæreste, Minik Dahl Høegh. Og det bliver et specielt øjeblik.

Når sangerinden Julie Berthelsen fredag lader sig vie til sin kæreste gennem 11 år, håndboldspilleren Minik Dahl Høegh, bliver det med deres søn, Casper Nanoq i en helt særlig rolle.

Det afslører sangerinden på Instagram.

- Min smukke, smukke, smukke søn Casper Nanoq, smuk indeni og smuk udenpå. Så empatisk, så omsorgsfuld, så følsom og opmærksom, og så sjov og glad. Han lyser hele hjemmet op med sit væsen. Og fylder os med grin, lykke og kærlighed.

- På fredag til vores bryllup er han "best man" (forlover, red.) og ringbærer, skriver Julie Berthelsen på det sociale medie.

Det er knap to år siden, at sangerinden, der også er mor til datteren Sia, kunne afsløre, at Minik Dahl Høegh havde været på knæ.

På sin blog fortalte hun efterfølgende, hvilke tanker hun gjorde sig om brylluppet.

- Eksempelvis har jeg ikke lyst til at gå op ad kirkegulvet til orgelets velkendte lyd med Here Comes the Bride-melodien. Nej, jeg vil selv vælge en sang. Og den skal spilles live. Selve festen skal også handle mest om hyggen og festen sammen med de mennesker, vi holder af, skrev Julie Berthelsen dengang.

Se Julie Berthelsens opslag her: https://www.instagram.com/p/BzdrARYnaQA/

/ritzau/