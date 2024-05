- Det har været sindssygt at gå fra alt til intet på så kort tid, skriver Freja Kirk om skilsmissen fra Sus Wilkins, der nu danner par med Nicklas Bendtner.

Efter ti års forhold gik sangeren Freja Kirk og skuespilleren Sus Wilkins sidste sommer fra hinanden.

En måned efter skilsmissen troppede det forhenværende ægtepar op hånd i hånd på den røde løber til modeprisuddelingen Elle Awards og bedyrede, at de var gode venner. Netop at de fungerede bedre som venner end som kærester, var årsagen til skilsmissen, lød det.

Men nu sætter Freja Kirk godt ni måneder efter bruddet for første gang flere ord på skilsmissen.

Det gør musikeren i et åbenhjertigt opslag på det sociale medie Instagram i forbindelse med udgivelsen af sin nye single, "Man kan græde oceaner".

- Det har været sindssygt at gå fra alt til intet på så kort tid og opleve noget så personligt og smertefuldt blive blæst op af medierne og samtidig kunne følge med i hendes nye liv - som alle andre, skriver Freja Kirk i opslaget.

Efter bruddet fra Freja Kirk har Sus Wilkins fundet sammen med den tidligere fodboldspiller Nicklas Bendtner, som hun har købt en lejlighed sammen med.

- Jeg har grædt og bollet, gået Caminoen, vinterbadet og drukket mig fuld med gode venner og stenet og bare prøvet at være til i mit nye liv for at komme videre, fortsætter Freja Kirk i opslaget.

Musikeren har delt nogle af stroferne fra sin nye single.

- Det er jo fucking ubeskriveligt at kigge på den, man stadig elsker, være glad med en anden. Det' det mest fucking sindssyge, jeg nogensinde har prøvet, lyder det blandt andet i sangen.

Freja Kirk og Sus Wilkins mødte hinanden under optagelserne til TV 2-talentprogrammet "Voice", hvor Freja Kirk var blandt sangerne på scenen, og Sus Wilkins var hyret ind som danser.

Der gik noget tid, inden de blev kærester. Men så sagde det også bang.

- Det første vi aftalte, dengang vi blev kærester, var, at vi skal passe på hinanden, aldrig begrænse hinanden eller lave hinanden om. Og så er vi ret gode til at snakke om de fleste ting, har Sus Wilkins tidligere fortalt i et interview med Ritzau.

Under forholdet flyttede de kortvarigt fra hinanden og gik i parterapi. De genfandt gnisten, og Freja Kirk friede til Sus Wilkins i julen 2018. De giftede sig i Italien i 2021, men efter omkring to års ægteskab gik de fra hinanden.

