Der er virkelig noget, vi kan lære i den østlige filosofi i forhold til balancen mellem krop og sind og hjerte, mener rockmusikeren Sharin Foo.

Midt på en begravelsesplads i Sydkorea følte musikeren Sharin Foo sig pludselig som en del af noget større.

Hun mærkede forbindelsen til sine forfædre, til sit ophav, som ruller i årerne på hende.

- Det er rigtigt godt at blive mindet om, hvad det er, jeg er en del af, siger hun.

Sammen med otte andre kendte danskere - blandt andre tv-vært Sarah Grünewald og skuespilleren Esben Dalgaard - er Sharin Foo draget til Sydkorea, hvor hun som en del af TV 2-programmet "Shaolin" bliver introduceret til den ældgamle kinesiske livsfilosofi af samme navn.

Gennem meditation, åndedrætsøvelser og kampkunst er shaolin en søgen efter at blive den bedste version af sig selv.

- Der var noget ved det, som var meget familiært, og som jeg kunne genkende i det små og i det store, fortæller Sharin Foo.

- Det er en tilgang, jeg havde lyst til at genbesøge, fordi jeg har været tæt på den i min opvækst gennem min farfar.

Sharin Foo har asiatiske aner. Hendes efternavn klinger derfra og stammer fra hendes farfar, som kom fra Kina.

Mens Sharin Foo har rødder i Asien, har hun brugt en stor del af sit liv i USA. Hun rejste over Atlanten omkring 00'erne for at forfølge en drøm om en international musikkarriere. Privat stiftede Sharin Foo også familie og har en stor datter med sin amerikanske eksmand.

Efter 17 år i USA vendte Sharin Foo tilbage til Danmark i 2019. Ved siden af musikken - både med The Raveonettes og med sin søster, Louise Foo, i duoen Søstr, underviser Sharin Foo på Rytmisk Musikkonservatorium i København, hvor hun er ansat som adjunkt.

Selv om hun er født og opvokset i det jyske, tilbragte Sharin Foo også tid i Kina.

- Da jeg var i Kina som barn, var det sådan noget med, at vi lavede nogle små bederitualer. Der er virkelig noget, vi kan lære i den østlige filosofi i forhold til balancen mellem krop og sind og hjerte. Det synes jeg, jeg har oplevet eksemplificeret gennem min farfar, fortæller Sharin Foo.

- Han gik bort for 20 år siden, så for mig var det et besøg af den følelse og blive mindet om det. Jeg var interesseret i, hvad den oplevelse kunne bringe med sig af personlig udvikling. Hvad kan jeg opdage, eller er der nogle steder, jeg kan komme hen, hvor jeg ikke har været? Det pirrede min nysgerrighed.

Kampsport og træning er også en del af shaolin, og det udgjorde en stor del af programmet i de 12 dage, optagelserne varede.

- Skal jeg være helt ærlig, så savnede jeg måske personligt en dybere spirituel praksis dernede, lyder det fra Sharin Foo.

- Jeg følte, det var en bootcamp med meget træning, hvilket også var interessant. Men jeg havde håbet på, der var mere af det introspektive. Men jeg holdt enormt meget af at være fuldstændig uden telefon. Det var en ret stor oplevelse, fortæller hun.

Lige så snart Sharin Foo og de otte andre kendisser ankom til templet i Sydkorea, hvor deres forløb i shaolin-filosofien udspillede sig, fik de inddraget deres telefoner.

Dem fik de først udleveret igen, da de skulle hjem.

- Det var enormt sundt. Og tankevækkende, fortæller Sharin Foo.

- Den form for fordybelse var rigtig fin, synes jeg. Det er noget, jeg håber, jeg kan tage med mig og huske på og gøre nogle gange - at trække sig fra den form for stimuli, siger hun og fortsætter:

- Vores verden går i virkeligheden så stærkt.

I shaolin lærte Sharin Foo, at man kun skal og kan gøre én ting ad gangen.

- Det er sådan noget, der sidder fast i mit hoved nu i min hverdag, når jeg synes, jeg skal være så effektiv hele tiden og multitaske. Det er virkelig en påmindelse om at være nærværende i livet og i sig selv med andre mennesker.

"Shaolin" kan ses på TV 2 og TV 2 Play.

