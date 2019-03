Til sommer tager Carpark North med Grøn-karavanen rundt i landet. Det bliver bandets eneste koncerter i år.

Elektrorockbandet Carpark North er kendt for deres rå lyd og klassiske rockenergi og har storhittet med numre som "Human" og "Transparent and Glasslike".

I år kan bandet, som blev dannet i 1999, fejre 20-års jubilæum, og det gør de til sommer ved at rejse landet rundt og optræde på Grøn - tidligere kendt som Grøn Koncert.

Det afslører Grøn i en pressemeddelelse.

De otte koncerter rundt omkring i landet bliver samtidig årets eneste mulighed for at høre Carpark North spille live, og bandet glæder sig:

- I år er det femte år, vi spiller Grøn, og det bliver bare bedre og bedre. Vi glæder os helt vildt til at fyre den af på Grøn. Både til at spille rockmusik, slikke solskin, drikke fadøl og til at hænge ud med publikum og vores megadejlige kolleger backstage. Folk kan forvente et eksplosivt show og et ekstremt tændt band, siger de i pressemeddelelsen.

Carpark North udgav deres seneste album "Hope" i 2017. Det berører blandt andet temaet sorg, efter bandets forsanger, Lau Højen, mistede sin mor året forinden.

2017 var også året, hvor Carpark North spillede deres hidtil største koncert, da de optrådte i Royal Arena i København.

Sidste år spillede bandet blandt andet på Odense-festivalen Tinderbox, men nu ser de frem til at optræde på Grøn til sommer.

- At spille på Grøn er en følelse af at starte et lille "riot". En protest mod sofahængeri og ensomhed. Mod hængefjæs og regnvejr. Og et oprør for "høren-til", kuldegysninger, vægtløshed og fadøl.

- På Grøn er vi alle en del af oprøret. Og vi mærker det ligeså meget på scenen, som publikum mærker det på græsset, siger Carpark North i pressemeddelelsen.

Indtil videre er hitgruppen Scarlet Pleasure og den danske rapper Kesi også føjet til plakaten på Grøn, som finder sted i uge 29 og 30.

Første stop er Amager 18. juli. Herefter følger Kolding 19. juli, Aarhus 20. juli, Aalborg 21. juli, Esbjerg 25. juli, Odense 26. juli og Næstved 27. juli, inden karavanen slutter festen i Valby 28. juli.

/ritzau/